Макрон готується до сутички із Трампом через своє прагнення допомогти Україні - Bloomberg

У той час, як Дональд Трамп шокує союзників США своїми геополітичними маневрами, у центр уваги повернувся один із європейських лідерів Еммануель Макрон. Він збирає союзників із 37 країн, які готують військову підтримку Києва після досягнення перемир’я. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

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Як зазначає видання президент Франції витратив багато часу на вирішення внутрішніх криз після того, як втратив парламентську більшість після позачергових виборів минулого літа. Але у четвер він готується зустрітися з лідерами Європейського Союзу на саміті в Брюсселі, де планує збирати союзників, готових підтримати Київ. Це надасть французькому президенту можливість повернутися у політику великих держав.

Але ця ініціатива налаштовує Макрона на можливість зіткнення з Трампом, адже президент США розглядає припинення вогню в Україні як спосіб розблокувати нове ділове та політичне співробітництво з росією. Проте під час останньої телефонної розмови Трампа із Путіним, останній наполягав на повному припиненні постачання зброї українській армії. Таке рішення могло б звести зусилля Макрона нанівець.

Ці умови є "нереалістичними", і Макрон щодня розмовляє з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським , шукаючи шлях вперед, - заявила речниця французького уряду Софі Прімас.

На фоні останніх деталей телефонних розмов Трампа із президентами України та росії щодо можливості швидкого припинення вогню, Макрон провів зустрічі із військовими начальниками понад 30 країн і міністрами оборони головних військових держав Європи, а також зі спеціальними групами європейських лідерів. Разом із прем’єр-міністром Великобританії Кейром Стармером він об’єднує 37 країн, які готують військову підтримку Києва після досягнення перемир’я. Ініціатива Макрона-Стармера передбачає надання європейськими військовими за участю країн Співдружності та Азії фінансування, військових, літаків або військово-морських суден, щоб допомогти захистити Україну від перспективи подальших атак Кремля.

"Глобальні справи повернули Макрону його довіру", - сказала Мелоді Мок-Ґруе, політичний експерт, який викладає в Sciences Po у Парижі.

Макрон підтримав розміщення європейських військ в Україні

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає, що відправка військ, як пропонує Британія та Франція, "неефективний варіант", натомість є механізм зі статтею 5 НАТО