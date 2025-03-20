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Макрон готовится к схватке с Трампом из-за своего стремления помочь Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 23441 просмотра

Макрон собирает союзников из 37 стран для военной поддержки Украины после перемирия, что может привести к конфликту с Трампом, который стремится к сотрудничеству с россией. Инициатива предусматривает финансирование и военную помощь.

Макрон готовится к схватке с Трампом из-за своего стремления помочь Украине - Bloomberg

В то время, как Дональд Трамп шокирует союзников США своими геополитическими маневрами, в центр внимания вернулся один из европейских лидеров Эммануэль Макрон. Он собирает союзников из 37 стран, которые готовят военную поддержку Киева после достижения перемирия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, президент Франции потратил много времени на решение внутренних кризисов после того, как потерял парламентское большинство после внеочередных выборов прошлым летом. Но в четверг он готовится встретиться с лидерами Европейского Союза на саммите в Брюсселе, где планирует собирать союзников, готовых поддержать Киев. Это предоставит французскому президенту возможность вернуться в политику больших государств.

Но эта инициатива настраивает Макрона на возможность столкновения с Трампом, ведь президент США рассматривает прекращение огня в Украине как способ разблокировать новое деловое и политическое сотрудничество с россией. Однако во время последнего телефонного разговора Трампа с Путиным, последний настаивал на полном прекращении поставок оружия украинской армии. Такое решение могло бы свести усилия Макрона на нет.

Эти условия являются "нереалистичными", и Макрон ежедневно разговаривает с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, ища путь вперед, - заявила пресс-секретарь французского правительства Софи Примас.

На фоне последних деталей телефонных разговоров Трампа с президентами Украины и россии о возможности быстрого прекращения огня, Макрон провел встречи с военными начальниками более 30 стран и министрами обороны главных военных государств Европы, а также со специальными группами европейских лидеров. Вместе с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером он объединяет 37 стран, которые готовят военную поддержку Киева после достижения перемирия. Инициатива Макрона-Стармера предусматривает предоставление европейскими военными при участии стран Содружества и Азии финансирования, военных, самолетов или военно-морских судов, чтобы помочь защитить Украину от перспективы дальнейших атак Кремля.

"Глобальные дела вернули Макрону его доверие", - сказала Мелоди Мок-Груэ, политический эксперт, который преподает в Sciences Po в Париже.

Макрон поддержал размещение европейских войск в Украине05.03.25, 22:04 • 15876 просмотров

Напомним

Ранее УНН писал, что Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что отправка войск, как предлагает Британия и Франция, "неэффективный вариант", зато есть механизм со статьей 5 НАТО

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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