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Мелоні: відправка військ, як пропонує Британія та Франція, "неефективний варіант", натомість є механізм зі статтею 5 НАТО

Київ • УНН

 • 53862 перегляди

Мелоні заявила, що відправка італійських військ в Україну не розглядається. Вона запропонувала механізм гарантій безпеки між Україною та країнами-партнерами.

Мелоні: відправка військ, як пропонує Британія та Франція, "неефективний варіант", натомість є механізм зі статтею 5 НАТО

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що відправка італійських військ в Україну не розглядається, назвавши відправку європейських військ, як пропонують Велика Британія та Франція, "неефективним варіантом" і запропонувавши механізм гарантій безпеки між Україною та країнами-партнерами за зразком як стаття 5 Договору про НАТО. Про це вона сказала у вівторок у зверненні до італійського Сенату у зв'язку з наступним засіданням Європейської ради, пише УНН.

Я ще раз скажу чітко, також у цій залі: відправка італійських військ в Україну – це питання, яке ніколи не стояло на порядку денному, так само як ми вважаємо, що відправка європейських військ – спочатку запропонована Великою Британією та Францією – є дуже складним, ризикованим і неефективним варіантом

- сказала Мелоні.

"Тому пропозиція, яку я сформулювала до наших європейських і західних партнерів, передбачає активацію гарантій безпеки між Україною та державами, які мають намір їх підписати, за зразком механізму, передбаченого статтею 5 Договору про НАТО, без обов’язкового вступу Києва до Атлантичного альянсу", - зазначила прем'єрка Італії.

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Вона зауважила, "враховуючи плутанину, яка виникла і в цьому питанні", що "терміни ст. 5 Договору НАТО не передбачає, як то кажуть, автоматичного вступу у війну з боку держави-члена у разі агресії". "Вони надають допомогу атакованій нації діями, які вважаються найбільш необхідними. Застосування сили є одним із варіантів, але це не єдиний варіант. І механізм, який ми собі уявляємо, очевидно, не був би одностороннім, а дозволяв би державам, які мають намір підписатися на гарантії, також розраховувати на Україну в оборонному ключі, а сьогодні Україна має одну з найсильніших армій на всьому континенті", - зазначила Мелоні.

"Це пропозиція, яку ми вважаємо дуже серйозною, і я бачу, що консенсус щодо неї зростає. І, з нашої точки зору, це було б однозначно менш складним, дешевшим і ефективнішим, ніж інші пропозиції, які зараз розглядаються. Гарантії безпеки залишаються наріжним каменем будь-якої ідеї тривалого миру в Україні та Європі, а також є найкращим способом змусити росію грати з відкритим картами: якщо москва не має наміру в майбутньому вдаватися до нового вторгнення, то в чому причина виступати проти виключно оборонних гарантій безпеки?" - наголосила Мелоні.

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При цьому вона зазначила, що "наше рішуче і повне засудження жорстокої агресії проти України, а також наша підтримка українського народу ніколи не піддавалися сумніву з тієї страшної ночі 24 лютого 2022 року, яка вразила світ".

Мелоні привітала "новий етап" та вказала, що "ми підтримуємо зусилля президента США Дональда Трампа" щодо миру. "Італія вважає, що пропозиція про припинення вогню, узгоджена 11 березня в Джидді Сполученими Штатами та Україною, є першим значним кроком на шляху, який має привести до справедливого та тривалого миру для України з міцними, ефективними та довгостроковими гарантіями безпеки для самої України, для Європи загалом і для наших американських союзників, які не можуть дозволити собі підписати ненадійну мирну угоду", - зазначила Мелоні.

"Це крок уперед, який необхідно підтримати спільно, поклавши відповідальність за зроблений вибір тепер на росію, від якої ми чекаємо на конкретні та швидкі кроки в тому ж напрямку", - вказав прем'єрка Італії.

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Вона вказала, що "це складні дні, у які, як я вважаю, як ніколи необхідно утриматися від погоні за коментарями за кожною заявою кожної дійової особи на місцях, а натомість інтенсивно працювати на дипломатичному рівні, поза шумом, у пошуках складного балансу, який може передусім гарантувати Україні безпечне майбутнє, а нам - спокій, яким громадяни хочуть знову насолоджуватися". "Але для цього ми маємо намір наполягати на тому, що для нас є не лише стовпом культури та цивілізації, а й банальним фактом реальності: немислимо побудувати ефективні та довгострокові гарантії безпеки, розділивши Європу та Сполучені Штати", - наголосила Мелоні.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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