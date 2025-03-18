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Мелони: отправка войск, как предлагают Британия и Франция, "неэффективный вариант", вместо этого есть механизм со статьей 5 НАТО

Киев • УНН

 • 53860 просмотра

Мелони заявила, что отправка итальянских войск в Украину не рассматривается. Она предложила механизм гарантий безопасности между Украиной и странами-партнерами.

Мелони: отправка войск, как предлагают Британия и Франция, "неэффективный вариант", вместо этого есть механизм со статьей 5 НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка итальянских войск в Украину не рассматривается, назвав отправку европейских войск, как предлагают Великобритания и Франция, "неэффективным вариантом" и предложив механизм гарантий безопасности между Украиной и странами-партнерами по образцу как статья 5 Договора о НАТО. Об этом она сказала во вторник в обращении к итальянскому Сенату в связи с последующим заседанием Европейского совета, пишет УНН.

Я еще раз скажу четко, также в этом зале: отправка итальянских войск в Украину – это вопрос, который никогда не стоял на повестке дня, так же как мы считаем, что отправка европейских войск – первоначально предложенная Великобританией и Францией – является очень сложным, рискованным и неэффективным вариантом

- сказала Мелони.

"Поэтому предложение, которое я сформулировала к нашим европейским и западным партнерам, предусматривает активацию гарантий безопасности между Украиной и государствами, которые намерены их подписать, по образцу механизма, предусмотренного статьей 5 Договора о НАТО, без обязательного вступления Киева в Атлантический альянс", - отметила премьер Италии.

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Она отметила, "учитывая путаницу, которая возникла и в этом вопросе", что "сроки ст. 5 Договора НАТО не предусматривает, как говорят, автоматического вступления в войну со стороны государства-члена в случае агрессии". "Они оказывают помощь атакованной нации действиями, которые считаются наиболее необходимыми. Применение силы является одним из вариантов, но это не единственный вариант. И механизм, который мы себе представляем, очевидно, не был бы односторонним, а позволял бы государствам, которые намерены подписаться на гарантии, также рассчитывать на Украину в оборонном ключе, а сегодня Украина имеет одну из самых сильных армий на всем континенте", - отметила Мелони.

"Это предложение, которое мы считаем очень серьезным, и я вижу, что консенсус по нему растет. И, с нашей точки зрения, это было бы однозначно менее сложным, дешевым и эффективным, чем другие предложения, которые сейчас рассматриваются. Гарантии безопасности остаются краеугольным камнем любой идеи длительного мира в Украине и Европе, а также являются лучшим способом заставить россию играть с открытым картами: если москва не намерена в будущем прибегать к новому вторжению, то в чем причина выступать против исключительно оборонных гарантий безопасности?" - подчеркнула Мелони.

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При этом она отметила, что "наше решительное и полное осуждение жестокой агрессии против Украины, а также наша поддержка украинского народа никогда не подвергались сомнению с той страшной ночи 24 февраля 2022 года, которая поразила мир".

Мелони приветствовала "новый этап" и указала, что "мы поддерживаем усилия президента США Дональда Трампа" относительно мира. "Италия считает, что предложение о прекращении огня, согласованное 11 марта в Джидде Соединенными Штатами и Украиной, является первым значительным шагом на пути, который должен привести к справедливому и длительному миру для Украины с прочными, эффективными и долгосрочными гарантиями безопасности для самой Украины, для Европы в целом и для наших американских союзников, которые не могут позволить себе подписать ненадежное мирное соглашение", - отметила Мелони.

"Это шаг вперед, который необходимо поддержать совместно, возложив ответственность за сделанный выбор теперь на россию, от которой мы ждем конкретных и быстрых шагов в том же направлении", - указал премьер Италии.

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Она указала, что "это сложные дни, в которые, как я считаю, как никогда необходимо воздержаться от погони за комментариями за каждым заявлением каждого действующего лица на местах, а вместо этого интенсивно работать на дипломатическом уровне, вне шума, в поисках сложного баланса, который может прежде всего гарантировать Украине безопасное будущее, а нам - спокойствие, которым граждане хотят снова наслаждаться". "Но для этого мы намерены настаивать на том, что для нас является не только столпом культуры и цивилизации, но и банальным фактом реальности: немыслимо построить эффективные и долгосрочные гарантии безопасности, разделив Европу и Соединенные Штаты", - подчеркнула Мелони.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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