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"Теперь решение за россией": Мелони приветствовала результаты переговоров США и Украины

Киев • УНН

 • 21625 просмотра

Джорджа Мелони поддерживает усилия США под руководством Трампа для справедливого мира в Украине.

"Теперь решение за россией": Мелони приветствовала результаты переговоров США и Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала результаты переговоров США и Украины в Джидде, поддержав усилия США для справедливого мира в Украине и указав, что "теперь решение за россией", говорится в заявлении итальянского правительства 11 марта, пишет УНН.

Президент Совета министров Джорджа Мелони с удовлетворением приветствует результаты переговоров, состоявшихся в Джидде между Соединенными Штатами и Украиной, особенно в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня и возобновлении помощи США Киеву. Италия полностью поддерживает усилия Соединенных Штатов под руководством президента Трампа по достижению справедливого мира, который гарантирует долгосрочную безопасность Украины. Теперь решение за россией

- говорится в заявлении итальянского правительства.

Дополнение

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.

В нем указано, что:

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Украина и США договорились о создании переговорных групп по миру.

Зеленский и Трамп договорились как можно быстрее заключить ресурсное соглашение.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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