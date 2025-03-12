"Теперь решение за россией": Мелони приветствовала результаты переговоров США и Украины
Киев • УНН
Джорджа Мелони поддерживает усилия США под руководством Трампа для справедливого мира в Украине.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приветствовала результаты переговоров США и Украины в Джидде, поддержав усилия США для справедливого мира в Украине и указав, что "теперь решение за россией", говорится в заявлении итальянского правительства 11 марта, пишет УНН.
Президент Совета министров Джорджа Мелони с удовлетворением приветствует результаты переговоров, состоявшихся в Джидде между Соединенными Штатами и Украиной, особенно в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня и возобновлении помощи США Киеву. Италия полностью поддерживает усилия Соединенных Штатов под руководством президента Трампа по достижению справедливого мира, который гарантирует долгосрочную безопасность Украины. Теперь решение за россией
Дополнение
11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.
В нем указано, что:
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.
США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.
Украина и США договорились о создании переговорных групп по миру.
Зеленский и Трамп договорились как можно быстрее заключить ресурсное соглашение.