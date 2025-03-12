"Тепер рішення за росією": Мелоні привітала результати переговорів США та України
Київ • УНН
Джорджа Мелоні підтримує зусилля США під керівництвом Трампа для справедливого миру в Україні.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні привітала результати переговорів США та України у Джидді, підтримавши зусилля США для справедливого миру в Україні і вказавши, що "тепер рішення за росією", ідеться у заяві італійського уряду 11 березня, пише УНН.
Президент Ради міністрів Джорджа Мелоні із задоволенням вітає результати переговорів, що відбулися в Джидді між Сполученими Штатами та Україною, особливо щодо пропозиції щодо 30-денного припинення вогню та відновлення допомоги США Києву. Італія повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа щодо справедливого миру, який гарантує довгострокову безпеку України. Тепер рішення за росією
Доповнення
11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.
У ній вказано, що:
Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.
США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру.
Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.