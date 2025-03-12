"Тепер рішення за росією": Мелоні привітала результати переговорів США та України

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні привітала результати переговорів США та України у Джидді, підтримавши зусилля США для справедливого миру в Україні і вказавши, що "тепер рішення за росією", ідеться у заяві італійського уряду 11 березня, пише УНН.

Президент Ради міністрів Джорджа Мелоні із задоволенням вітає результати переговорів, що відбулися в Джидді між Сполученими Штатами та Україною, особливо щодо пропозиції щодо 30-денного припинення вогню та відновлення допомоги США Києву. Італія повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа щодо справедливого миру, який гарантує довгострокову безпеку України. Тепер рішення за росією - ідеться у заяві італійського уряду.

Доповнення

11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.

У ній вказано, що:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру.

Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.