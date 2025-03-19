США продовжать надавати Україні розвіддані - Білий дім
Київ • УНН
Білий дім підтвердив продовження обміну розвідданими з Україною. Це необхідно для захисту від російських атак, особливо від балістичних ракет.
США продовжать обмін розвідувальними даними з Україною, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.
Обмін розвідданими стосовно оборонної сфери України буде продовжуватися
Зеленський попросив Трампа передати додаткові ракети до ЗРК Patriot - Білий дім19.03.25, 19:53 • 18207 переглядiв
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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що припинення надання розвідданих з боку США створить серйозну загрозу для безпеки України. Без цих даних, українська армія не знатиме, куди летить російська балістика, що ускладнить оборону та підвищить ризик для цивільного населення.