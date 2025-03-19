Зеленський: втрата розвідданих від США загрожує безпеці України та підвищує ризик для цивільних

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що припинення надання розвідданих з боку США створить серйозну загрозу для безпеки України. Без цих даних, українська армія не знатиме, куди летить російська балістика, що ускладнить оборону та підвищить ризик для цивільного населення.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає УНН.

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Що ми втрачаємо, якщо в нас немає цих даних? В нас є свої дані і від інших партнерів. А що ми втрачаємо, якщо американських розвідданих немає. Наприклад, ми втрачаємо точність польоту або виходу балістики. Для чого це путіну, якщо він не хоче нас вбивати? Для чого йому з цим боротись, щоб президент Трамп зупинив нам цю інформацію? Це говорить про те, що це неадекватні вимоги. Це говорить про те, що він не хоче, щоб ми отримували інформацію, коли летить балістика по українським цивільним. Значить він хоче, щоб ми не знали цих атак. Це все говорить про продовження війни. Тому я не вважаю, що треба йти на будь-які поступки щодо допомоги Україні, навпаки треба посилювати допомогу. -заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Фінляндії запевнив Зеленського у подальшій підтримці України та наголосив на важливості тиску на росію. Також Стубб відзначив ЗСУ як одні з найкращих у Європі.

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