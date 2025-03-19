Зеленский: потеря разведданных от США угрожает безопасности Украины и повышает риск для гражданских

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение предоставления разведданных со стороны США создаст серьезную угрозу для безопасности Украины. Без этих данных украинская армия не будет знать, куда летит российская баллистика, что усложнит оборону и повысит риск для гражданского населения.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.

Детали

Что мы теряем, если у нас нет этих данных? У нас есть свои данные и от других партнеров. А что мы теряем, если американских разведданных нет. Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики. Для чего это путину, если он не хочет нас убивать? Для чего ему с этим бороться, чтобы президент Трамп остановил нам эту информацию? Это говорит о том, что это неадекватные требования. Это говорит о том, что он не хочет, чтобы мы получали информацию, когда летит баллистика по украинским гражданским. Значит он хочет, чтобы мы не знали этих атак. Это все говорит о продолжении войны. Поэтому я не считаю, что надо идти на какие-либо уступки по помощи Украине, наоборот надо усиливать помощь.