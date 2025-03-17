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Пауза в обмене разведданными США “не оказала существенного влияния” - Ламми

Киев • УНН

 • 59494 просмотра

По словам министра иностранных дел Британии, пауза в обмене разведданными и военной помощи от США была короткой и не оказала существенного влияния на Украину. Британия готова разместить войска при поддержке США.

Пауза в обмене разведданными США “не оказала существенного влияния” - Ламми

Приостановка обмена разведывательными данными и военной помощи от США Украине не оказали существенного эффекта. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми, сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Как заявил Ламми, пауза в обмене разведданными США и военной помощи Украине "не оказала существенного эффекта, поскольку была лишь на короткий период".

Также он заявил, что Великобритания готова рассмотреть возможность размещения британских войск в Украине, "но должна быть защита США".

"На кону стоит не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а значит, прямые национальные интересы Великобритании", - сказал Ламми.

Напомним

Директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщала, что по поручению президента Трампа был возобновлен обмен разведданными с Украиной.

Павел Башинский

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