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Пауза в обміні розвідданими США “не мала істотного впливу” - Ламмі

Київ • УНН

 • 59500 перегляди

За словами міністра закордонних справ Британії, пауза в обміні розвідданими та військовій допомозі від США була короткою та не вплинула суттєво на Україну. Британія готова розмістити війська за підтримки США.

Пауза в обміні розвідданими США “не мала істотного впливу” - Ламмі

Призупинення обміну розвідувальними даними та військової допомоги від США Україні не мали суттєвого ефекту. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Як заявив Ламмі, пауза в обміні розвідданими США та військовій допомозі Україні "не мала суттєвого ефекту, оскільки була лише на короткий період".

Також він заявив, що Велика Британія готова розглянути можливість розміщення британських військ в Україні, "але має бути захист США".

"На кону стоїть не лише майбутнє України, але й колективна безпека нашого континенту, а отже, прямі національні інтереси Великої Британії", - сказав Ламмі.

Нагадаємо

Директор національної розвідки США Тулсі Габбард повідомляла, що за дорученням президента Трампа було відновлено обмін розвідданими з Україною.

Павло Башинський

Павло Башинський

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