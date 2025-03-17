Пауза в обміні розвідданими США “не мала істотного впливу” - Ламмі

Призупинення обміну розвідувальними даними та військової допомоги від США Україні не мали суттєвого ефекту. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, повідомляє Sky News, передає УНН.

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Як заявив Ламмі, пауза в обміні розвідданими США та військовій допомозі Україні "не мала суттєвого ефекту, оскільки була лише на короткий період".

Також він заявив, що Велика Британія готова розглянути можливість розміщення британських військ в Україні, "але має бути захист США".

"На кону стоїть не лише майбутнє України, але й колективна безпека нашого континенту, а отже, прямі національні інтереси Великої Британії", - сказав Ламмі.

Нагадаємо

Директор національної розвідки США Тулсі Габбард повідомляла, що за дорученням президента Трампа було відновлено обмін розвідданими з Україною.