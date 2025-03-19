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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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MIM-104 Patriot

Зеленський попросив Трампа передати додаткові ракети до ЗРК Patriot - Білий дім

Київ • УНН

 • 18207 перегляди

Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням надати Україні додаткові ракети до ЗРК Patriot. Трамп пообіцяв розглянути це питання під час розмови.

Зеленський попросив Трампа передати додаткові ракети до ЗРК Patriot - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Дональдом Трампом попросив передати додаткові ракети до ЗРК Patriot. Трамп відповів, що розгляне це питання. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Також говорив з Президентом Зеленський щодо ключових проблем, і про потреби припинення війни. Президент Зеленський просив захищати цивільних системами Patriot, і президент Трамп погодився опрацювати це питання 

- сказала Лівітт.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін під час вчорашньої розмови погодилися, що війна має закінчитися довготривалим миром й це має бути двосторонній процес.

Зеленський погодився припинити удари по російських об'єктах енергетики - Bloomberg19.03.25, 18:59 • 17807 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Білий дім
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Дональд Трамп
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