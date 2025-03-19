Білий дім про розмову Трампа та путіна: вони погодилися, що конфлікт має закінчитися довготривалим миром

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін під час вчорашньої розмови погодилися, що війна має закінчитися довготривалим миром й це має бути двосторонній процес.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Вчора президент Трамп та путін говорили про мир та про припинення вогню в українській війні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має закінчитися довготривалим миром й це має бути двосторонній процес

Також вона зазначила, що Трамп говорив сьогодні з Зеленським.

Трамп також говорив з Президентом Зеленським цього ранку, щоб привести Україну та рф до спільного знаменника. Трамп сказав декілька разів, що цінні життя та гроші котрі Україна та росія витрачають на цій війні краще витрачати на інші речі