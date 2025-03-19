Білий дім про розмову Трампа та путіна: вони погодилися, що конфлікт має закінчитися довготривалим миром
Київ • УНН
Під час розмови Трамп і путін погодилися, що війна має закінчитися миром. Також Трамп говорив з Зеленським, щоб привести Україну та рф до спільного знаменника.
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін під час вчорашньої розмови погодилися, що війна має закінчитися довготривалим миром й це має бути двосторонній процес.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.
Вчора президент Трамп та путін говорили про мир та про припинення вогню в українській війні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має закінчитися довготривалим миром й це має бути двосторонній процес
Також вона зазначила, що Трамп говорив сьогодні з Зеленським.
Трамп також говорив з Президентом Зеленським цього ранку, щоб привести Україну та рф до спільного знаменника. Трамп сказав декілька разів, що цінні життя та гроші котрі Україна та росія витрачають на цій війні краще витрачати на інші речі
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною".
Під час телефонної розмови Трамп і путін наголосили на необхідності миру в Україні, припинення вогню та покращення відносин між США та росією. Вони домовилися про переговори щодо енергетичного перемир'я.
Проте згодом, в цей же вечір рф атакувала Україну.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що головна мета президента Дональда Трампа – припинення вогню в Україні, а питання послаблення санкцій проти рф може обговорюватися пізніше.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія продовжує звинувачення України в нібито порушенні домовленостей про припинення вогню, намагаючись зробити винною саме Україну.