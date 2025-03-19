росіяни продовжують стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню - ЦПД РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія продовжує звинувачення України в нібито порушенні домовленостей про припинення вогню, намагаючись зробити винною саме Україну. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

росіяни зараз продовжують стратегію звинувачення України в порушенні домовленостей про припинення вогню. Як і писав раніше, російська пропаганда та дипломатія зараз буде націлена на те, щоб самим провокувати, порушувати, але звинувачувати Україну. Вони хочуть викривити реальність і зробити нас винуватцями в їх порушеннях, обстрілах та війні в цілому - написав Коваленко.

Нагадаємо

прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що цієї ночі українські безпілотники намагалися атакувати російські об’єкти енергетичної інфраструктури, не дивлячись на домовленість президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна припинити такі удари.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не битиме по російський енергетичних об’єктах, якщо росіяни перестануть бити по українських. У зв’язку з цим, має бути здійснений серйозний контроль за ударами по енергоструктурі, який мають взяти на себе Сполучені Штати.