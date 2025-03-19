россияне продолжают стратегию обвинения Украины в нарушении договоренностей о прекращении огня - ЦПД СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия продолжает обвинения Украины в якобы нарушении договоренностей о прекращении огня, пытаясь сделать виновной именно Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Россияне сейчас продолжают стратегию обвинения Украины в нарушении договоренностей о прекращении огня. Как и писал ранее, российская пропаганда и дипломатия сейчас будет нацелена на то, чтобы самим провоцировать, нарушать, но обвинять Украину. Они хотят исказить реальность и сделать нас виновниками в их нарушениях, обстрелах и войне в целом