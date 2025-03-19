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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Атакували, нібито, попри домовленість: у кремлі звинуватили Україну в нанесенні ударів по енергооб'єктах рф

Київ • УНН

 • 28942 перегляди

пєсков заявив, що Україна намагалася атакувати енергетичну інфраструктуру росії, незважаючи на домовленість між Трампом і путіним про припинення ударів. Він стверджує, що росія виконала наказ, а Україна ні.

Атакували, нібито, попри домовленість: у кремлі звинуватили Україну в нанесенні ударів по енергооб'єктах рф

прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що цієї ночі українські безпілотники намагалися атакувати російські об’єкти енергетичної інфраструктури, не дивлячись на домовленість президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна припинити такі удари, передає УНН.

Деталі

Як заявив пєсков, "після того, як виявлено політичну волю двох президентів у плані взаємного припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури, путіним негайно було дано відповідні команди міністерству оборони, які також було негайно виконано".

За його словами, на момент приказу в небі перебувало 7 безпілотників, які були націлені на об'єкти енергетичної інфраструктури України, які мають відношення до ВПК, проте були збити армією рф.

Президент дав необхідні команди. Ми на жаль, бачимо, що поки що з боку "київського режиму" взаємності немає. Були спроби нанесення ударів по наших об'єктах енергетичної інфраструктури

- заявив пєсков. 

Доповнення

Сьогодні росЗМІ з посиланням на міноборони рф заявляли, що росія збили свої вже запущені по об'єктах енергетики безпілотники після наказу путіна.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не битиме по російський енергетичних об’єктах, якщо росіяни перестануть бити по українських. У зв’язку з цим, має бути здійснений серйозний контроль за ударами по енергоструктурі, який мають взяти на себе Сполучені Штати. 

Павло Башинський

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