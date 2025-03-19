За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не битиме по російський енергетичних об’єктах, якщо росіяни перестануть бити по українських. У зв’язку з цим, має бути здійснений серйозний контроль за ударами по енергоструктурі, який мають взяти на себе Сполучені Штати, повідомляє кореспондент УНН.

"Якщо "рускіє" не будуть бити по наших об’єктах, ми точно не будем по їх", - наголосив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо продовження ударів України по енергетичних об’єктах в росії під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Слів путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці – цього замало. Ця війна зробила нас дуже практичними людьми", - наголосив Зеленський.

Як приклад Зеленський навів обіцянку путіна, яку той дав Трампу, що ударів по енергетиці більше не буде. Після цього Україну атакували 130 дронів та чотири ракети С-300, дві балістичні оакети "Іскандер"

"Удари були по Запорізькій, Херсонській, Харківські, Чернігівській, Донецькій областях. По підприємству аграрної промисловості, залізниці. Також було вражено 21 звичайний будинок",- повідомив Зеленський.

У зв’язку з цим, головним суб’єктом контролю за ударами по енергетичних об’єктах мають бути Сполучені Штати Америки.

Доповнення

Зеленський наголосив, що припинення надання розвідданих з боку США створить серйозну загрозу для безпеки України. Без цих даних, українська армія не знатиме, куди летить російська балістика, що ускладнить оборону та підвищить ризик для цивільного населення.

Президент Фінляндії запевнив Зеленського у подальшій підтримці України та наголосив на важливості тиску на росію. Також Стубб відзначив ЗСУ як одні з найкращих у Європі.