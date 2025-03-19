При каких условиях Украина прекратит удары по энергетике рф: Президент разъяснил

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет бить по российским энергетическим объектам, если россияне перестанут бить по украинским. В связи с этим, должен быть осуществлен серьезный контроль за ударами по энергоструктуре, который должны взять на себя Соединенные Штаты, сообщает корреспондент УНН.

"Если "русские" не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем по их", - подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос о продолжении ударов Украины по энергетическим объектам в россии во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Слов путина, что он дает приказ не бить по энергетике – этого мало. Эта война сделала нас очень практичными людьми", - подчеркнул Зеленский.

В качестве примера Зеленский привел обещание путина, которое тот дал Трампу, что ударов по энергетике больше не будет. После этого Украину атаковали 130 дронов и четыре ракеты С-300, две баллистические ракеты "Искандер"

"Удары были по Запорожской, Херсонской, Харьковской, Черниговской, Донецкой областях. По предприятию аграрной промышленности, железной дороге. Также было поражено 21 обычный дом",- сообщил Зеленский.

В связи с этим, главным субъектом контроля за ударами по энергетическим объектам должны быть Соединенные Штаты Америки.

Дополнение

Зеленский подчеркнул, что прекращение предоставления разведданных со стороны США создаст серьезную угрозу для безопасности Украины. Без этих данных, украинская армия не будет знать, куда летит российская баллистика, что усложнит оборону и повысит риск для гражданского населения.

Президент Финляндии заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины и подчеркнул важность давления на россию. Также Стубб отметил ВСУ как одни из лучших в Европе.