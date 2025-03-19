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Атаковали, якобы, несмотря на договоренность: в кремле обвинили Украину в нанесении ударов по энергообъектам рф

Киев • УНН

 • 28934 просмотра

песков заявил, что Украина пыталась атаковать энергетическую инфраструктуру россии, несмотря на договоренность между Трампом и путиным о прекращении ударов. Он утверждает, что россия выполнила приказ, а Украина нет.

Атаковали, якобы, несмотря на договоренность: в кремле обвинили Украину в нанесении ударов по энергообъектам рф

пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что этой ночью украинские беспилотники пытались атаковать российские объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на договоренность президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина прекратить такие удары, передает УНН.

Детали

Как заявил песков, "после того, как выявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, путиным немедленно были даны соответствующие команды министерству обороны, которые также были немедленно выполнены".

По его словам, на момент приказа в небе находилось 7 беспилотников, которые были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые имеют отношение к ВПК, однако были сбиты армией рф.

Президент дал необходимые команды. Мы, к сожалению, видим, что пока что со стороны "киевского режима" взаимности нет. Были попытки нанесения ударов по нашим объектам энергетической инфраструктуры

- заявил песков. 

Дополнение

Сегодня росСМИ со ссылкой на минобороны рф заявляли, что россия сбила свои уже запущенные по объектам энергетики беспилотники после приказа путина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет бить по российским энергетическим объектам, если россияне перестанут бить по украинским. В связи с этим, должен быть осуществлен серьезный контроль за ударами по энергоструктуре, который должны взять на себя Соединенные Штаты. 

Павел Башинский

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