США прагнуть припинення вогню в Україні перш за все, а питання санкцій потім - Віткофф

Спецредставник президента США Стів Віткофф заявив, що головна мета президента Дональда Трампа – припинення вогню в Україні, а питання послаблення санкцій проти рф може обговорюватися пізніше. Про це він сказав в ефірі Bloomberg, пише УНН.

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"Президент учора не обговорював конкретно санкції... Я думаю, очевидно, що це розмова, яку два лідери вестимуть, і всі щодо неї відкриті. І насамперед ми хочемо рішення, яке означає припинення бойових дій. Ми хочемо домогтися припинення вогню. Це політика президента. І ми збираємося домогтися припинення вогню. І я думаю, що після цього все інше буде деталізовано - полегшення санкцій та інші речі, які йдуть разом в цілому з мирним договором", - сказав Віткофф.

Спецпредставник Трампа про припинення вогню: справа - за технічними командами, думаю, за кілька тижнів досягнемо цього