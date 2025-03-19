Спецпредставник Трампа про припинення вогню: справа - за технічними командами, думаю, за кілька тижнів досягнемо цього

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у переговорах з Україною та рф щодо припинення вогню у війні росії проти України, заявив, що наразі очікується робота технічних команд, і він думає, що "за кілька тижнів ми досягнемо цього". Про це він сказав в ефірі Bloomberg, пише УНН.

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"Я вважаю, що в понеділок у нас справді запрацюють технічні групи. Чому? Тому що це те, до чого ми прагнемо", зазначив Віткофф, вказавши, що, "масштабніші та всеохоплюючі обговорення... були і були завершені вчора між двома лідерами". "Вони домовилися про шлях до деяких умов припинення вогню сьогодні і до повного припинення вогню, яке обговорюватиметься найближчими днями, я насправді думаю, що за кілька тижнів ми досягнемо цього", - вказав спецпредставник Трампа Віткофф.

З його слів, "зараз багато хороших речей". "Справа - за технічними групами, щоб розставити крапки над "і" і перекреслити "t", і всі прихильні до цього процесу", - зазначив він.

Доповнення

путін під час телефонної розмови з Трампом погодився обмежити російські атаки на українські енергетичні активи, але відмовився погодитися на ширше 30-денне припинення вогню, як того прагнули США, а також вимагав від США та інших країн припинити передачу зброї та розвідданих. Вони розмовляли понад 90 хвилин.