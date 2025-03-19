Спецпредставитель Трампа о прекращении огня: дело - за техническими командами, думаю, через несколько недель достигнем этого

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который участвует в переговорах с Украиной и рф о прекращении огня в войне россии против Украины, заявил, что в настоящее время ожидается работа технических команд, и он думает, что "через несколько недель мы добьемся этого". Об этом он сказал в эфире Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Я считаю, что в понедельник у нас действительно заработают технические группы. Почему? Потому что это то, к чему мы стремимся", отметил Уиткофф, указав, что, "более масштабные и всеобъемлющие обсуждения... были и были завершены вчера между двумя лидерами". "Они договорились о пути к некоторым условиям прекращения огня сегодня и к полному прекращению огня, которое будет обсуждаться в ближайшие дни, я действительно думаю, что через несколько недель мы добьемся этого", - указал спецпредставитель Трампа Виткофф.

По его словам, "сейчас много хороших вещей". "Дело - за техническими группами, чтобы расставить точки над "і" и перечеркнуть "t", и все привержены этому процессу", - отметил он.

Дополнение

путин во время телефонного разговора с Трампом согласился ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того хотели США, а также требовал от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.