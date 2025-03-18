Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Пресслужба кремля опублікувала заяву за результатами розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна, в якій, зокрема, вказується, що путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці, пише УНН.

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"Лідери продовжили детальний і відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України. володимир путін висловив вдячність Дональду Трампу за прагнення сприяти досягненню благородної мети припинення бойових дій і людських втрат. Підтвердивши принципову прихильність мирному розв'язанню конфлікту, президент росії заявив про готовність до спільного з американськими партнерами ретельного опрацювання можливих шляхів врегулювання, яке має носити комплексний, стійкий і довгостроковий характер. І звісно, враховувати безумовну необхідність усунення "першопричин кризи", законні інтереси росії в галузі безпеки", - йдеться в заяві кремля.

Наголошується, що у контексті ініціативи президента США про введення 30-денного перемир'я - з російського боку окреслено низку істотних моментів, що стосуються забезпечення дієвого контролю за можливим припиненням вогню на всій лінії бойового зіткнення, необхідності зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

Підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямку його вирішення політико-дипломатичним шляхом - мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву.

Також вказується, що путін нібито підтвердив, що російська сторона готова керуватися міркуваннями гуманітарного характеру і в разі здачі в полон гарантує солдатам ЗСУ життя і гідне поводження відповідно до російських законів і норм міжнародного права.

Під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури, на що путін "позитивно відгукнувся на цю ініціативу і відразу дав російським військовим відповідну команду".

Також конструктивно російський диктатор відреагував на висловлену Дональдом Трампом ідею реалізації відомої ініціативи, що стосується безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря. Домовлено розпочати переговори для додаткового опрацювання конкретних деталей такої домовленості.

Окрім того, путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими - 175 на 175 осіб. Крім того, як "жест доброї волі" буде передано 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах.

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

Сторони підтвердили намір продовжити зусилля з досягнення врегулювання у двосторонньому режимі, зокрема з урахуванням вищезазначених пропозицій президента США. З цією метою створюються російська та американська експертні групи.

путін і Трамп зачепили й інші питання міжнародного порядку денного, включно із ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. Будуть зроблені спільні зусилля з метою стабілізації обстановки в кризових точках, налагодження взаємодії в питаннях ядерного нерозповсюдження та глобальної безпеки. Це, своєю чергою, сприятиме оздоровленню загальної атмосфери російсько-американських відносин. Один із позитивних прикладів - солідарне голосування в ООН щодо резолюції стосовно "українського конфлікту".

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Висловлено обопільну зацікавленість у нормалізації двосторонніх відносин у світлі особливої відповідальності росії і США за забезпечення безпеки і стабільності у світі. У такому контексті розглядався широкий спектр напрямків, за якими наші країни могли б налагодити взаємодію. Обговорено низку ідей, що йдуть у напрямку розвитку в перспективі взаємовигідного співробітництва в економіці та енергетиці.

Дональд Трамп підтримав ідею путіна організувати хокейні матчі в США і росії між російськими та американськими гравцями, які виступають в НХЛ і КХЛ.

Президенти домовилися залишатися в контакті з усіх порушених питань.