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Детали разговора Трампа и путина: в кремле опубликовали заявление

Киев • УНН

 • 102394 просмотра

путин поддержал предложение Трампа о прекращении ударов по энергетике Украины и рф на 30 дней. Также, 19 марта состоится обмен пленными.

Детали разговора Трампа и путина: в кремле опубликовали заявление

Пресс-служба кремля опубликовала заявление по результатам разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, в котором, в частности, указывается, что путин поддержал предложение о взаимном отказе рф и Украины на 30 дней от ударов по энергетике, пишет УНН.

Детали

"Лидеры продолжили детальный и откровенный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины. владимир путин выразил благодарность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь. Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент россии заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения "первопричин кризиса", законные интересы россии в области безопасности", - говорится в заявлении кремля.

Отмечается, что в контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия - с российской стороны очерчен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня на всей линии боевого столкновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ.

путин поддержал предложение о взаимном отказе рф и Украины на 30 дней от ударов по энергетике - росСМИ18.03.25, 19:31 • 104376 просмотров

Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его решения политико-дипломатическим путем - должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Также указывается, что путин якобы подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

Во время беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, на что путин "положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".

Также конструктивно российский диктатор отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Домовлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.

Кроме того, путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными - 175 на 175 человек. Кроме того, как "жест доброй воли" будет передано 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся на лечении в российских медицинских учреждениях.

путин заявил об обмене пленными с Украиной 19 марта: росСМИ о деталях разговора с Трампом18.03.25, 19:25 • 114048 просмотров

Стороны подтвердили намерение продолжить усилия по достижению урегулирования в двустороннем режиме, в частности с учетом вышеупомянутых предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

путин и Трамп затронули и другие вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия с целью стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживание взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из положительных примеров - солидарное голосование в ООН по резолюции относительно "украинского конфликта".

Переговоры о внедрении морского перемирия начнутся немедленно на Ближнем Востоке — Белый дом18.03.25, 19:38 • 114619 просмотров

Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности россии и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Дональд Трамп поддержал идею путина организовать хоккейные матчи в США и россии между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

Павел Башинский

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