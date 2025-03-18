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путин заявил об обмене пленными с Украиной 19 марта: росСМИ о деталях разговора с Трампом

Киев • УНН

 • 114048 просмотра

владимир путин сообщил Дональду Трампу о запланированном на 19 марта обмене пленными между Украиной и россией в формате 175 на 175 человек. Разговор между президентами продолжался более полутора часов.

путин заявил об обмене пленными с Украиной 19 марта: росСМИ о деталях разговора с Трампом

Российский диктатор владимир путин проинформировал президента США Дональда Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на кремль, передает УНН.

Как сообщили в кремле, путин и Трамп по телефону "продолжили детальный разговор по Украине".

"путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек", - сообщили в кремле.

Белый дом обнародует заявление по результатам разговора Трампа и путина18.03.25, 19:01 • 105934 просмотра

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным закончился. Звонок длился более полутора часов.

Разговор начался в 16:00.

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