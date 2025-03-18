путин заявил об обмене пленными с Украиной 19 марта: росСМИ о деталях разговора с Трампом
Киев • УНН
владимир путин сообщил Дональду Трампу о запланированном на 19 марта обмене пленными между Украиной и россией в формате 175 на 175 человек. Разговор между президентами продолжался более полутора часов.
Российский диктатор владимир путин проинформировал президента США Дональда Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на кремль, передает УНН.
Как сообщили в кремле, путин и Трамп по телефону "продолжили детальный разговор по Украине".
"путин проинформировал Трампа, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными 175 на 175 человек", - сообщили в кремле.
Белый дом обнародует заявление по результатам разговора Трампа и путина18.03.25, 19:01 • 105934 просмотра
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным закончился. Звонок длился более полутора часов.
Разговор начался в 16:00.