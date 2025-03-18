путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом
Київ • УНН
Володимир путін повідомив Дональда Трампа про запланований на 19 березня обмін полоненими між Україною та росією у форматі 175 на 175 осіб. Розмова між президентами тривала понад півтори години.
Російський диктатор володимир путін поінформував президента США Дональда Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на кремль, передає УНН.
Як повідомили у кремлі, путін і Трамп телефоном "продовжили детальну розмову по Україні".
"путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб", - повідомили у кремлі.
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна18.03.25, 19:01 • 105938 переглядiв
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним закінчилася. Дзвінок тривав понад півтори години.
Розмова почалася о 16:00.