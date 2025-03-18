путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

Російський диктатор володимир путін поінформував президента США Дональда Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на кремль, передає УНН.

Як повідомили у кремлі, путін і Трамп телефоном "продовжили детальну розмову по Україні".

"путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб", - повідомили у кремлі.

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним закінчилася. Дзвінок тривав понад півтори години.

Розмова почалася о 16:00.