Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

У Білому домі незабаром оприлюднять заяву по результатах переговорів президента Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Їх телефонна розмова тривала понад дві години, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Розмова Трампа і путіна вже завершилась. CNN повідомляє, що вона пройшла дуже добре, посилаючись на російське джерело. Втім, представник Білого дому відмовився розповісти, як пройшла розмова.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором володимиром путіним закінчилася. Дзвінок тривав понад півтори години.

Розмова почалася о 16:00.