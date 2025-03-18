Белый дом обнародует заявление по результатам разговора Трампа и путина

В Белом доме вскоре обнародуют заявление по результатам переговоров президента Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Их телефонный разговор продолжался более двух часов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Разговор Трампа и путина уже завершился. CNN сообщает, что он прошел очень хорошо, ссылаясь на российский источник. Впрочем, представитель Белого дома отказался рассказать, как прошел разговор.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным закончился. Звонок продолжался более полутора часов.

Разговор начался в 16:00.