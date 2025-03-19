США стремятся к прекращению огня в Украине прежде всего, а вопрос санкций потом - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что главная цель президента Дональда Трампа – прекращение огня в Украине, а вопрос ослабления санкций против рф может обсуждаться позже. Об этом он сказал в эфире Bloomberg, пишет УНН.

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"Президент вчера не обсуждал конкретно санкции... Я думаю, очевидно, что это разговор, который два лидера будут вести, и все к нему открыты. И прежде всего мы хотим решения, которое означает прекращение боевых действий. Мы хотим добиться прекращения огня. Это политика президента. И мы собираемся добиться прекращения огня. И я думаю, что после этого все остальное будет детализировано - облегчение санкций и другие вещи, которые идут вместе в целом с мирным договором", - сказал Уиткофф.

Спецпредставитель Трампа о прекращении огня: дело - за техническими командами, думаю, через несколько недель достигнем этого