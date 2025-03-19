Белый дом о разговоре Трампа и путина: они согласились, что конфликт должен закончиться долговременным миром

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время вчерашнего разговора согласились, что война должна закончиться долговременным миром и это должен быть двусторонний процесс.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Вчера президент Трамп и путин говорили о мире и о прекращении огня в украинской войне. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться долговременным миром и это должен быть двусторонний процесс - сказала Ливитт.

Также она отметила, что Трамп говорил сегодня с Зеленским.

Трамп также говорил с Президентом Зеленским этим утром, чтобы привести Украину и рф к общему знаменателю. Трамп сказал несколько раз, что ценные жизни и деньги которые Украина и россия тратят на этой войне лучше тратить на другие вещи - заявила она.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным "был очень хорошим и продуктивным".

Во время телефонного разговора Трамп и путин отметили необходимость мира в Украине, прекращения огня и улучшения отношений между США и россией. Они договорились о переговорах по энергетическому перемирию.

Однако впоследствии, в этот же вечер рф атаковала Украину.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что главная цель президента Дональда Трампа – прекращение огня в Украине, а вопрос ослабления санкций против рф может обсуждаться позже.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия продолжает обвинения Украины в якобы нарушении договоренностей о прекращении огня, пытаясь сделать виновной именно Украину.