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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Зеленский попросил Трампа передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot - Белый дом

Киев • УНН

 • 18170 просмотра

Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot. Трамп пообещал рассмотреть этот вопрос во время разговора.

Зеленский попросил Трампа передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом попросил передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot. Трамп ответил, что рассмотрит этот вопрос. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Также говорил с Президентом Зеленским относительно ключевых проблем, и о потребностях прекращения войны. Президент Зеленский просил защищать гражданских системами Patriot, и президент Трамп согласился проработать этот вопрос 

- сказала Ливитт.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время вчерашнего разговора согласились, что война должна закончиться долговременным миром и это должен быть двусторонний процесс.

Зеленский согласился прекратить удары по российским объектам энергетики - Bloomberg19.03.25, 18:59 • 17794 просмотра

Павел Башинский

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