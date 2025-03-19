Зеленский попросил Трампа передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом попросил передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot. Трамп ответил, что рассмотрит этот вопрос. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Также говорил с Президентом Зеленским относительно ключевых проблем, и о потребностях прекращения войны. Президент Зеленский просил защищать гражданских системами Patriot, и президент Трамп согласился проработать этот вопрос - сказала Ливитт.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время вчерашнего разговора согласились, что война должна закончиться долговременным миром и это должен быть двусторонний процесс.

Зеленский согласился прекратить удары по российским объектам энергетики - Bloomberg