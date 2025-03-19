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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16270 просмотра

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США продолжат предоставлять Украине разведданные - Белый дом

Киев • УНН

 • 16348 просмотра

Белый дом подтвердил продолжение обмена разведданными с Украиной. Это необходимо для защиты от российских атак, особенно от баллистических ракет.

США продолжат предоставлять Украине разведданные - Белый дом

США продолжат обмен разведывательными данными с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Обмен разведданными касательно оборонной сферы Украины будет продолжаться 

- сказала Ливитт.

Зеленский попросил Трампа передать дополнительные ракеты к ЗРК Patriot - Белый дом19.03.25, 19:53 • 18170 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение предоставления разведданных со стороны США создаст серьезную угрозу для безопасности Украины. Без этих данных, украинская армия не будет знать, куда летит российская баллистика, что усложнит оборону и повысит риск для гражданского населения.

Павел Башинский

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