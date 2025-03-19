США продолжат предоставлять Украине разведданные - Белый дом

США продолжат обмен разведывательными данными с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.

Обмен разведданными касательно оборонной сферы Украины будет продолжаться - сказала Ливитт.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение предоставления разведданных со стороны США создаст серьезную угрозу для безопасности Украины. Без этих данных, украинская армия не будет знать, куда летит российская баллистика, что усложнит оборону и повысит риск для гражданского населения.