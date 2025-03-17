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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Київ • УНН

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Олег Лісний вважає, що рф навряд чи погодиться на перемир'я без умов. Ймовірний сценарій – затягування часу для посилення позицій та розколу України.

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Те, що росія погодиться на припинення вогню без попередніх умов майже неможливо. Російський диктатор володимир путін вже говорить про нюанси. Тому один з ймовірних сценаріїв - це затягування часу з боку кремля, щоб покращити свої позиції на полі бою й інформаційно розколихати Україну спеціальними операціями інформаційно-підривними. Таку думку журналісту УНН висловив політолог Олег Лісний.

На запитання, які шанси, що Трамп, так би мовити, розчарується путіним, якщо він відмовиться від триденного припинення вогню, Лісний відповів: "Це дуже непросте запитання. Якби ви мене спитали два місяці тому, я б вам чітко сказав, що якщо він розчарується, то він застосує всю міць своєї держави. Зараз я з такою впевненістю не можу сказати, тому що я чую, що говорить команда, що говорить Трамп".

Лісний зазначив, що щодо припинення вогню є три сценарії.

Перший сценарій, що росія погоджується без попередніх умов. Це майже неможливо, тому що ми вже зараз чуємо, що вони будуть вивчати питання, але в них будуть якісь умови. Це вже порушення логіки американської сторони, але, може таке статися гіпотетично

- сказав Лісний.

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Експерт зазначив, що у разі втілення сценарію, де рф погоджується на припинення вогню без умов, це запустить зовсім інші механізми, почнеться розбудова мирного процесу.

"Але я не впевнений, що не буде через два-три дні порушено режим припинення вогню. Немає таких гарантій і немає впливу на сьогодні на ту сторону, яка порушить (припинення вогню - ред.)", - зазначив Лісний.

За словами політолога, другий варіант - це коли росія не погоджується категорично на припинення вогню.

"Тоді для США в цілому залишається не так багато варіантів реагування. З позитивних, це все-таки перейти до того, як казав Трамп: досягнути мир через силу. Досягнення миру через силу - це очевидно надання Україні достатньої кількості зброї. Це буде мега результат. Тобто вже надання зброї від нової адміністрації", - сказав Лісний.

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Інший варіант, за його словами, це коли росіяни не погоджуються, але в хитрий спосіб й кажуть: давайте створювати робочі групи, проводити перемовини, телефонні дзвінки й все що завгодно.

"В такий спосіб вони не кажуть ні так, ні - ні й виграють час для того, щоб покращити свою позицію на полі бою й інформаційно розколихати Україну спеціальними операціями інформаційно-підривними. Також таким чином намагатимуться впливати на політику США, заходу закидаючи меседжі, що Україна ж програє, тому в неї залишається тільки один варіант - це капітулювати і тоді всім буде "добре" і це все закінчиться. Давайте на це приставати", - вважає Лісний.

Тому експерт наголосив, що ситуація дуже непроста.

Рожеві окуляри, я думаю, ніхто з українців одягати не збирається. Це гра в довго. Мир навіть в найкращому варіанті швидко не наступить. Він не може просто настати, тому що це не Новий рік. Його треба буде дотискати або будуть дотискати нас, або будуть дотискати росію. Тут варіантів не так багато

- сказав Лісний.

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Контекст

Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що російський диктатор володимир путін, імовірно, має намір відволікти увагу від будь-яких переговорів про майбутнє припинення вогню в Україні й затягнути їх.

Так, путін заявляв про готовність до перемир'я з Україною на 30 діб. Проте, за його словами, існують певні умови для цього.

Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність російського диктатора володимира путіна припинити війну проти України.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, який залучений до переговорної групи Сполучених Штатів щодо припинення вогню у війні рф проти України вказав, що є багато елементів для імплементації припинення вогню, у тому числі потенційна угода про Чорне море, доступ до портів та Запорізька АЕС.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України.

Анна Мурашко

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