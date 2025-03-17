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В разі припинення вогню Україні потрібна буде ще більша армія та допомога США і Європи - ISW

Київ • УНН

 • 45678 перегляди

Для стримування агресії рф Україні знадобиться потужна армія та допомога Заходу, особливо вздовж лінії фронту у 2100 км. Поточна лінія фронту не дає Україні стратегічної глибини для захисту.

В разі припинення вогню Україні потрібна буде ще більша армія та допомога США і Європи - ISW

Україні знадобиться ще більша армія та більша допомога США та Європи для того, щоб стримувати потенційну агресію росії при досягненні припинення вогню. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

США та Європі, ймовірно, доведеться надавати військову допомогу Україні швидше, у набагато більших обсягах і з більшою ціною, чим ближче кінцеві лінії припинення вогню до нинішньої лінії фронту. Україні, ймовірно, знадобляться ще більші збройні сили з більшими можливостями, щоб відігравати свою важливу роль у стримуванні та, за необхідності, відображенні майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як усередині України, так і вздовж міжнародного кордону України з росією), довжина якої становить понад 2100 кілометрів

- йдеться в повідомленні.

Аналітики ISW зазначають, що забезпечення припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту також вимагатиме залучення великої кількості західних сил.

ISW зауважує, що припинення вогню вздовж більш придатних для оборони позицій також поставило б російські сили в більш невигідне становище для поновлення наступальних операцій, зменшивши ймовірність майбутньої російської агресії.

ISW зазначає, що теперішні лінії фронту не забезпечують стратегічної глибини, яка знадобиться Україні для надійного захисту від нової російської агресії.

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російські війська знаходяться на іншому березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя та за 30 кілометрів від Харкова. Російські війська на річці Дніпро могли б використати припинення вогню для підготовки до надзвичайно складної переправи через річку, що значно підвищило б ймовірність успіху в такій спробі

- йдеться в повідомленні.

Зеленський вважає, що на припинення вогню може знадобитися більше 30 днів15.03.25, 17:57 • 28462 перегляди

ISW зазначає, що зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на війні надзвичайно рідкісна, а це означає, що поновлення російського штурму, ймовірно, майже миттєво загрожуватиме як Харкову, так і Запоріжжю, а також ключовим містам Донецького "поясу фортець".

Аналітики заявляють, що росія будує велику автомагістраль і залізницю, спрямовану на з’єднання великих міст в окупованій Україні та росії, що зміцнить контроль росії над окупованою Україною та здатність рф транспортувати та постачати російські сили, які діють в Україні, у разі майбутнього російського наступу на півдні України.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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