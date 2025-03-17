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В случае прекращения огня Украине понадобится еще большая армия и помощь США и Европы - ISW

Киев • УНН

 • 45671 просмотра

Для сдерживания агрессии рф Украине понадобится мощная армия и помощь Запада, особенно вдоль линии фронта в 2100 км. Текущая линия фронта не дает Украине стратегической глубины для защиты.

В случае прекращения огня Украине понадобится еще большая армия и помощь США и Европы - ISW

Украине понадобится еще большая армия и большая помощь США и Европы для того, чтобы сдерживать потенциальную агрессию россии при достижении прекращения огня. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

США и Европе, вероятно, придется оказывать военную помощь Украине быстрее, в гораздо больших объемах и по большей цене, чем ближе конечные линии прекращения огня к нынешней линии фронта. Украине, вероятно, понадобятся еще большие вооруженные силы с большими возможностями, чтобы играть свою важную роль в сдерживании и, при необходимости, отражении будущей агрессии вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы Украины с россией), длина которой составляет более 2100 километров

- говорится в сообщении.

Аналитики ISW отмечают, что обеспечение прекращения огня вдоль нынешней линии фронта также потребует привлечения большого количества западных сил.

ISW отмечает, что прекращение огня вдоль более пригодных для обороны позиций также поставило бы российские силы в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций, уменьшив вероятность будущей российской агрессии.

ISW отмечает, что нынешние линии фронта не обеспечивают стратегической глубины, которая понадобится Украине для надежной защиты от новой российской агрессии.

ISW: путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня17.03.25, 05:36 • 22914 просмотров

российские войска находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова. российские войска на реке Днепр могли бы использовать прекращение огня для подготовки к чрезвычайно сложной переправе через реку, что значительно повысило бы вероятность успеха в такой попытке

- говорится в сообщении.

Зеленский считает, что на прекращение огня может понадобиться более 30 дней15.03.25, 17:57 • 28453 просмотра

ISW отмечает, что остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на войне чрезвычайно редка, а это означает, что возобновление российского штурма, вероятно, почти мгновенно будет угрожать как Харькову, так и Запорожью, а также ключевым городам Донецкого "пояса крепостей".

Аналитики заявляют, что россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, направленную на соединение крупных городов в оккупированной Украине и россии, что укрепит контроль россии над оккупированной Украиной и способность рф транспортировать и поставлять российские силы, действующие в Украине, в случае будущего российского наступления на юге Украины.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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