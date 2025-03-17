Политолог оценил сценарии относительно возможности прекращения огня рф

То, что россия согласится на прекращение огня без предварительных условий, почти невозможно. российский диктатор владимир путин уже говорит о нюансах. Поэтому один из вероятных сценариев - это затягивание времени со стороны кремля, чтобы улучшить свои позиции на поле боя и информационно раскачать Украину специальными операциями информационно-подрывными. Такое мнение журналисту УНН высказал политолог Олег Лесной.

На вопрос, какие шансы, что Трамп, так сказать, разочаруется путиным, если он откажется от трехдневного прекращения огня, Лесной ответил: "Это очень непростой вопрос. Если бы вы меня спросили два месяца назад, я бы вам четко сказал, что если он разочаруется, то он применит всю мощь своего государства. Сейчас я с такой уверенностью не могу сказать, потому что я слышу, что говорит команда, что говорит Трамп".

Лесной отметил, что по поводу прекращения огня есть три сценария.

Первый сценарий, что россия соглашается без предварительных условий. Это почти невозможно, потому что мы уже сейчас слышим, что они будут изучать вопрос, но у них будут какие-то условия. Это уже нарушение логики американской стороны, но, может такое случиться гипотетически - сказал Лесной.

"Если путин играет с Трампом, он об этом пожалеет", - сенатор Грэм

Эксперт отметил, что в случае воплощения сценария, где рф соглашается на прекращение огня без условий, это запустит совсем другие механизмы, начнется развитие мирного процесса.

"Но я не уверен, что не будет через два-три дня нарушен режим прекращения огня. Нет таких гарантий и нет влияния на сегодня на ту сторону, которая нарушит (прекращение огня - ред.)", - отметил Лесной.

По словам политолога, второй вариант - это когда россия не соглашается категорически на прекращение огня.

"Тогда для США в целом остается не так много вариантов реагирования. Из позитивных, это все-таки перейти к тому, как говорил Трамп: достичь мир через силу. Достижение мира через силу - это очевидно предоставление Украине достаточного количества оружия. Это будет мега результат. То есть уже предоставление оружия от новой администрации", - сказал Лесной.

В случае прекращения огня Украине понадобится еще большая армия и помощь США и Европы - ISW

Другой вариант, по его словам, это когда россияне не соглашаются, но хитрым способом и говорят: давайте создавать рабочие группы, проводить переговоры, телефонные звонки и все что угодно.

"Таким образом они не говорят ни да, ни - нет и выигрывают время для того, чтобы улучшить свою позицию на поле боя и информационно раскачать Украину специальными операциями информационно-подрывными. Также таким образом будут пытаться влиять на политику США, западу закидывая месседжи, что Украина же проигрывает, поэтому у нее остается только один вариант - это капитулировать и тогда всем будет "хорошо" и это все закончится. Давайте на это приставать", - считает Лесной.

Поэтому эксперт подчеркнул, что ситуация очень непростая.

Розовые очки, я думаю, никто из украинцев надевать не собирается. Это игра в долгую. Мир даже в лучшем варианте быстро не наступит. Он не может просто наступить, потому что это не Новый год. Его надо будет дожимать или будут дожимать нас, или будут дожимать россию. Здесь вариантов не так много - сказал Лесной.

Зеленский считает, что на прекращение огня может понадобиться более 30 дней

Контекст

Институт изучения войны (ISW) отмечал, что российский диктатор владимир путин, вероятно, намерен отвлечь внимание от любых переговоров о будущем прекращении огня в Украине и затянуть их.

Так, путин заявлял о готовности к перемирию с Украиной на 30 суток. Однако, по его словам, существуют определенные условия для этого.

Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность российского диктатора владимира путина прекратить войну против Украины.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, который привлечен к переговорной группе Соединенных Штатов по прекращению огня в войне рф против Украины указал, что есть много элементов для имплементации прекращения огня, в том числе потенциальное соглашение о Черном море, доступ к портам и Запорожская АЭС.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера о прекращении войны рф против Украины.