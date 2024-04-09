Дэвид Кэмерон провел встречу с Трампом и призвал республиканцев поддержать Украину

Накануне поездки в Вашингтон министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с Дональдом Трампом, - во время встречи британский политик призвал республиканцев поддержать помощь Украине. Об этом передает УНН со ссылкой на The Financial Times и Liberation.

Дэвид Кэмерон встретился с Дональдом Трампом, чтобы призвать республиканцев поддержать помощь Украине. Переговоры во Флориде состоялись накануне поездки министра иностранных дел Великобритании в Вашингтон для встреч с законодателями - пишет FT.

Детали

Ранее представитель британского МИД подтвердил, что Дэвид Кэмерон в понедельник, 8 апреля совершил визит в США. Глава британской дипломатии "встретился с бывшим президентом Трампом во Флориде", впрочем в дипломатическом ведомстве Великобритании не раскрывали деталей содержания обсуждений Трампа и Кэмерона.

Это обычная практика для министров встречаться с оппозиционными кандидатами в рамках своей международной работы - добавил представитель МИД Британии.

По данным FT, перед поездкой Кэмерон заявил, что будет призывать спикера Палаты представителей Майка Джонсона, союзника Трампа, принять решение о финансировании Украины. По словам людей, знакомых с этим вопросом, встреча Джонсона и Кэмерона не планировалась. В то же время Джонсон отказался использовать свои полномочия для созыва голосования в нижней палате Конгресса по новым фондам безопасности, включая $60 млрд на помощь Украине.

Блокирование республиканцами нового финансирования со стороны США происходит на фоне опасений, что российские оккупационные войска воспользуются уменьшением огневой мощи Украины и медленными поставками западных боеприпасов для захвата большей территории - отмечает Financial Times.

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Справочно

Программа военной и экономической помощи Киеву стоимостью 60 миллиардов долларов (55,3 миллиарда евро) заблокирована в Конгрессе США с прошлого года. Мнения демократов и республиканцев по этому вопросу разделились.

Успешная Украина и неудачный путин жизненно важны для безопасности американцев и европейцев - заявил Дэвид Кэмерон в своем заявлении.

По его словам, победа России будет "четко услышана в Пекине, Тегеране и Северной Корее". Помощь, которую оказывают европейские страны и США, "имеет огромное значение на полях сражений в Украине и в акватории Черного моря", подчеркнули в министерстве иностранных дел Британии.

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Ранее в этом году Великобритания объявила о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро). Но в Вашингтоне уже несколько месяцев сохраняется тупик, что вызывает большое беспокойство Украины и ее союзников.

Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну - предупредил президент Владимир Зеленский в воскресенье, накануне начала новой парламентской сессии в США.

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