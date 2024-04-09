Глава МИД Германии надеется на ясность по системам Patriot для Украины до встречи G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется, что до встречи министров иностранных дел стран G7 станет ясно, кто может предоставить Украине дополнительные возможности ПВО, в частности Patriot, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

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россия хочет "разбомбить" город Харьков, заявила Бербок в Берлине. Поэтому, по ее словам, "мы должны сделать больше".

"К сожалению, запасы собственных систем Patriot сейчас существенно исчерпаны", - указала она. И добавила: чтобы увидеть, откуда можно быстро сделать доставку в Украину, нужен обзор всех систем Patriot в Европе и мире.

"Я надеюсь, что мы сможем публично предоставить дополнительную информацию на встрече министров иностранных дел "Группы семи", - сказала Бербок.

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