Глава МИД Германии надеется на ясность по системам Patriot для Украины до встречи G7

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Литовская полиция задержала подозреваемого, который мог дважды бросить бутылки с зажигательной смесью в здание российского посольства, повредив стены. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Убийство подростка на станции фуникулера: суд будет избирать подозреваемому меру пресечения в закрытом режиме
Суд удовлетворил ходатайство адвоката правоохранителя, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера, об избрании меры пресечения в закрытом режиме.
Бродил по горам шесть суток: в Карпатах пограничники спасли уклониста
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Ремонт, децентрализация генерации, ПВО: Шмыгаль выделил основные векторы деятельности по энергетической безопасности
Правительство сосредотачивается на ремонтных работах, привлечении международной помощи, децентрализации генерации и усилении противовоздушной обороны для обеспечения энергетической безопасности и минимизации рисков для энергетического сектора на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру.
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В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен
Группа мошенников, действовавшая под видом благотворительного фонда, присвоила почти 5 миллионов гривен, которые якобы были собраны на помощь детям, путем обмана граждан через колл-центры.
Правительство назначило заместителя министра по делам ветеранов и госсекретаря Минздрава: кто получил должности
Кабинет Министров Украины назначил Максима Кушнира заместителем министра по делам ветеранов, а Дмитрия Слободянюка - государственным секретарем министерства здравоохранения.
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Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел россии.