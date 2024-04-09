Автоматы, пулеметы и гранатометы: США передали Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия

На прошлой неделе, США передали Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана стрелкового оружия и патронов. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), передает УНН.

Детали

Отмечается, что оружие доставили 4 апреля. Так, Украина получила более 5 тысяч автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и противотанковых гранатометов.

Также в передачу вошло более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм.

Это достаточно материальных средств, чтобы оснастить одну украинскую бригаду стрелковым оружием. Это оружие поможет Украине защититься от вторжения России - заявили в CENTCOM.

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Дополнение

Как пояснили в командовании, правительство получило право собственности на это оружие 1 декабря 2023 года из-за гражданских исков министерства юстиции о конфискации против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Боеприпасы передавались от КСИР хуситам в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН. Американским военным удалось их перехватить, когда их тайно перевозили на гражданских кораблях.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что заблокированная американская военная помощь поступит до ноября.