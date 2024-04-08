Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
cnnCNN
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  103375 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  104993 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  149432 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  119256 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204866 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192572 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182626 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152814 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110104 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127743 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Новости по теме
Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

  •  20127 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении

  •  18405 просмотра
В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

  •  18655 просмотра
Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

  •  20546 просмотра
На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

  •  17168 просмотра
Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

  •  19796 просмотра
"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

  •  18249 просмотра
Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

  •  18780 просмотра
Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

  •  18413 просмотра
Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации

Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации

  •  16957 просмотра

Популярные

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

  •  111762 просмотра
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

  •  106036 просмотра
В Запорожье взрыв - ОВА

В Запорожье взрыв - ОВА

  •  109333 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв

  •  104282 просмотра
Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

  •  94677 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  279665 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  304483 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  364859 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  433360 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  431646 просмотра

Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

Если Конгресс не одобрит помощь - Украина проиграет войну против россии, что может привести к нападению россии на другие страны, предупредил Президент Украины Владимир Зеленский.

Война •   •  20127 просмотра
Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении

Правоохранителю сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

Криминал и ЧП •   •  18405 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: правоохранителю сообщили о подозрении

В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

В Киеве во время комендантского часа полиция задержала двух наркодилеров, которые перевозили 15 кг амфетамина.

Киев •   •  18655 просмотра
В Киеве во время комендантского часа задержали двух наркодилеров с 15 кг амфетамина

Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

Украина работает над новыми оборонными пакетами и шагами для усиления давления на россию. По словам Зеленского, Украине нужно больше возможностей бить государство-террориста в ответ - военных, санкционных, экономических, юридических и других возможностей.

Война •   •  20546 просмотра
Продолжается работа и по новым оборонным пакетам, и по новым шагам давления на россию - Зеленский

На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

В течение суток, 8 апреля, на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений. противник нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Вследствие российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Война •   •  17168 просмотра
На фронте состоялось 48 боевых столкновений, больше всего атак оккупанты провели на Новопавловском направлении - Генштаб

Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

Том Своззи, представитель Демократической партии США, призвал вернуть Украину на первые полосы американских газет, подчеркнув важность дальнейшей помощи США для прекращения агрессии путина, которую он сравнил со Второй мировой войной, поскольку путин не остановится в Украине, и в интересах Америки остановить его сейчас.

Война •   •  19796 просмотра
Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что сейчас максимальное внимание уделяется энергетической ситуации, поддержке людей и бизнеса в Харькове и области, а также усилиям, направленным на усиление противовоздушной обороны в регионе.

Война •   •  18249 просмотра
"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский

Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Согласно анализу BILD, заявление немецкого правительства о предоставлении Украине 28 млрд евро военной помощи вводит в заблуждение, поскольку фактически оказанная помощь намного меньше: из заявленных 28 млрд евро было предоставлено лишь 10,2 млрд евро, тогда как остальные - это обещания и заявления на будущее.

Война •   •  18780 просмотра
Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD

Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

В Печерском районе Киева произошло повреждение трубопровода, что временно ограничило водоснабжение нескольких домов, пока продолжаются ремонтные работы.

Общество •   •  18413 просмотра
Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации

Уровень воды в реке урал в оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см, затопив более 1500 домов и 2000 приусадебных участков в оренбурге, в связи с чем мэр города призвал жителей затопленных районов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации.

Новости Мира •   •  16957 просмотра
Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации