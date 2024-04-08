Украина проиграет войну, если США не одобрят помощь - Зеленский

Если США не одобрят помощь, то Украина проиграет в войне, что может привести к нападению россии на другие страны. Об этом заявил президент Украины Володомир Зеленский в интервью CNN, передает УНН.

"Важно конкретно обратиться к Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. Если Украина проиграет эту войну, другие страны подвергнутся нападению. Это факт", - сказал Зеленский.

Издание пишет, что предупреждение Зеленского, одно из его самых острых с начала войны более двух лет назад, прозвучало в тот момент, когда Конгресс месяцами отказывался принять пакет помощи для Украины, оставляя Киев бороться с нехваткой живой силы и боеприпасов, а осмелевшая россия обстреливает города Украины ракетами.

Отмечается, что в феврале Сенат США одобрил законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов США, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывался проводить голосование по принятию пакета для Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет получить положительное голосование Конгресса США по выделению пакета помощи, но сейчас страна является заложником ситуации. Однако, Украина согласится на кредитные условия финансирования военной помощи со стороны США.