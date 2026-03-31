Дело Мидас: Украина просит Израиль экстрадировать не только Миндича, но и Цукермана
Киев • УНН
Украина направила запрос в Израиль о выдаче бизнесменов по делу о коррупции в Энергоатоме. Подозреваемых связывают со схемой на 100 миллионов долларов.
Офис Генпрокурора направил запрос на экстрадицию двух подозреваемых по делу "Мидас". Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Цукермане. На пленках НАБУ он фигурирует как "Шугармен".
Как сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская в комментарии УНН, ОГП направил запрос о выдаче бизнесмена Тимура Миндича в соответствующее ведомство Израиля.
Ранее главный детектив по делу Миндича Александр Абакумов сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро передало все необходимые документы для запуска процедуры экстрадиции в ОГП.
Однако, как сообщила Гайовская, процесс затормозился из-за выявления и необходимости устранения определенных недостатков в документах, которые предоставило НАБУ.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ при этом обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.
Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.
Ряду фигурантов сообщили о подозрении.
Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. После этого Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД.