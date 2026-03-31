Дело Мидас: Украина просит Израиль экстрадировать не только Миндича, но и Цукермана

$43.800.0450.310.17
ukenru
Эксклюзив
16:58 • 5272 просмотра
Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
14:32 • 12634 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
Эксклюзив
12:52 • 16983 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
31 марта, 12:21 • 19867 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
31 марта, 11:48 • 19337 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 36583 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 126502 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 62677 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 62523 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 61499 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.3м/с
75%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год31 марта, 09:10 • 32494 просмотра
В воздушном пространстве Эстонии обнаружили до 10 дронов, проверяют три локации31 марта, 10:52 • 11242 просмотра
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto31 марта, 11:05 • 31937 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 14733 просмотра
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 16977 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto31 марта, 11:05 • 32155 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 58070 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 126496 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 67025 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 79275 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Израиль
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo31 марта, 11:59 • 17099 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto31 марта, 11:46 • 14843 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 49594 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 38493 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 34150 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Дело Мидас: Украина просит Израиль экстрадировать не только Миндича, но и Цукермана

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Украина направила запрос в Израиль о выдаче бизнесменов по делу о коррупции в Энергоатоме. Подозреваемых связывают со схемой на 100 миллионов долларов.

Дело Мидас: Украина просит Израиль экстрадировать не только Миндича, но и Цукермана

Офис Генпрокурора направил запрос на экстрадицию двух подозреваемых по делу "Мидас". Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Речь идет о двух подозреваемых 

- уточнили в ОГП относительно запроса на экстрадицию по делу "Мидас".

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Цукермане. На пленках НАБУ он фигурирует как "Шугармен".

Добавим

Как сообщила пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Марьяна Гайовская в комментарии УНН, ОГП направил запрос о выдаче бизнесмена Тимура Миндича в соответствующее ведомство Израиля.

Ранее главный детектив по делу Миндича Александр Абакумов сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро передало все необходимые документы для запуска процедуры экстрадиции в ОГП. 

Однако, как сообщила Гайовская, процесс затормозился из-за выявления и необходимости устранения определенных недостатков в документах, которые предоставило НАБУ.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ при этом обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы. 

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Ряду фигурантов сообщили о подозрении.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. После этого Миндич и Цукерман появились в розыскных учетах МВД.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Энергоатом
Тимур Миндич
Санкции
Энергетика
Обыск
Электроэнергия
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Израиль
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Владимир Зеленский
Киев