Справа Мідас: Україна просить Ізраїль екстрадувати не лише Міндіча, а й Цукермана

Офіс Генпрокурора направив запит на екстрадицію двох підозрюваних у справі "Мідас". Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Йдеться про двох підозрюваних - уточнили в ОГП щодо запиту на екстрадицію у справі "Мідас".

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Олександра Цукермана. На плівках НАБУ він фігурує як "Шугармен".

Як повідомила речниця Офісу Генпрокурора Мар'яна Гайовська у коментарі УНН, ОГП спрямував запит про видачу бізнесмена Тимура Міндіча до відповідного відомства Ізраїлю.

Раніше головний детектив у справі Міндіча Олександр Абакумов повідомив, що Національне антикорупційне бюро передало всі необхідні документи для запуску процедури екстрадиції до ОГП.

Однак, як повідомила Гайовська, процес загальмувався через виявлення та необхідність усунення певних недоліків у документах, які надало НАБУ.

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ при цьому оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Низці фігурантів повідомили про підозру.

Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Після цього Міндіч та Цукерман з'явилися у розшукових обліках МВС.