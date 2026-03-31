Справа Мідас: Україна просить Ізраїль екстрадувати не лише Міндіча, а й Цукермана

Хто з пенсіонерів отримає підвищення з 1 квітня і чому не всі це відчують
14:32 • 11812 перегляди
ЄС готує нові правила для українців після 2027 року – захист можуть обмежити
Ексклюзив
12:52 • 16506 перегляди
В Офісі Генпрокурора підтвердили, що спрямували до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
12:21 • 19404 перегляди
"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
31 березня, 11:48 • 18941 перегляди
Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільшеPhoto
Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 36463 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 126133 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 62630 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 62478 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 61419 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Популярнi новини
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський31 березня, 08:25 • 32575 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік31 березня, 09:10 • 32160 перегляди
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo31 березня, 11:05 • 31093 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto31 березня, 11:46 • 14314 перегляди
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo31 березня, 11:59 • 16535 перегляди
Публікації
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo31 березня, 11:05 • 31265 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto31 березня, 07:42 • 57696 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 126133 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 66775 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 79019 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Дональд Трамп
Тімур Міндіч
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Польща
Іран
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo31 березня, 11:59 • 16628 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto31 березня, 11:46 • 14408 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 49438 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 38295 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 34037 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Справа Мідас: Україна просить Ізраїль екстрадувати не лише Міндіча, а й Цукермана

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Україна направила запит до Ізраїлю щодо видачі бізнесменів у справі про корупцію в Енергоатомі. Підозрюваних пов'язують зі схемою на 100 мільйонів доларів.

Офіс Генпрокурора направив запит на екстрадицію двох підозрюваних у справі "Мідас". Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Йдеться про двох підозрюваних 

- уточнили в ОГП щодо запиту на екстрадицію у справі "Мідас".

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Олександра Цукермана. На плівках НАБУ він фігурує як "Шугармен".

Як повідомила речниця Офісу Генпрокурора Мар'яна Гайовська у коментарі УНН, ОГП спрямував запит про видачу бізнесмена Тимура Міндіча до відповідного відомства Ізраїлю.

Раніше головний детектив у справі Міндіча Олександр Абакумов повідомив, що Національне антикорупційне бюро передало всі необхідні документи для запуску процедури екстрадиції до ОГП. 

Однак, як повідомила Гайовська, процес загальмувався через виявлення та необхідність усунення певних недоліків у документах, які надало НАБУ.

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ при цьому оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми. 

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Низці фігурантів повідомили про підозру.

Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Після цього Міндіч та Цукерман з'явилися у розшукових обліках МВС.

Антоніна Туманова

