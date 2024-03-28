Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов 2 часа назад • 19428 просмотра

россияне вывели в Черное море подводную лодку с 4 "Калибрами" на борту - Силы Обороны Юга 2 часа назад • 15591 просмотра

Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу 2 часа назад • 15952 просмотра

97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров 2 часа назад • 15093 просмотра

Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина 2 часа назад • 14779 просмотра

Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго" 2 часа назад • 14521 просмотра

Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы 2 часа назад • 13351 просмотра

Украина должна увеличить финансирование Службы внешней разведки для противодействия российским вызовам - Зеленский 3 часа назад • 15344 просмотра

Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам 3 часа назад • 14585 просмотра