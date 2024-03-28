Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина

В Одессе прогремел громкий взрыв - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина, передает УНН со ссылкой на Силы обороны юга.

"Жители Одессы услышали мощный взрыв. К одному из пляжей города море вынесло противокорабельную мину. Из-за штормовой погоды мину выбросило на берег, где она взорвалась", - говорится в сообщении.

Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

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В Силах обороны юга добавили, что минная опасность моря очень высока. Время от времени волны выбрасывают к побережью подобные опасные сюрпризы, которые несут серьезную угрозу жизни и здоровью.