Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина
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Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского
Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США
Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно
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Противокорабельная мина прибилась к берегу на одном из одесских пляжей и взорвалась. Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет.
Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"
По словам Владимира Кудрицкого, генерального директора НЭК "Укрэнерго", энергетики создали два новых транзитных перехода, чтобы поставлять больше электроэнергии в Харьков из соседних районов.
Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы
Две украинки получили ранения в результате серьезной аварии автобуса вблизи Лейпцига, Германия, в которой погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.
Украина должна увеличить финансирование Службы внешней разведки для противодействия российским вызовам - Зеленский
Президент Зеленский объявил об увеличении финансирования Службы внешней разведки Украины для противодействия российским вызовам и расширения ее оперативных возможностей.
Дуров заявил, что в Telegram заблокировали десятки тысяч сообщений с призывами к терактам
Telegram остановил десятки тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам от незнакомцев и заблокировал тысячи пользователей, которые участвовали в этом флешмобе.
Зеленский заслушал доклад Умерова о новых оборонных пакетах от партнеров
Министр обороны Украины сообщил о прогрессе в сотрудничестве с партнерами по пакетам оборонной помощи, заверив, что украинские защитники получат больше вооружения, и призвал союзников по НАТО предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны от российских атак.
Future Perfect: две тысячи публичных служащих пройдут бесплатные курсы английского
2 000 государственных служащих и представителей органов местного самоуправления пройдут бесплатные курсы английского языка до уровня В1 в рамках программы Future Perfect, чтобы улучшить свою способность общаться с международными партнерами и представлять Украину за рубежом.
Сырский и Браун обсудили военные потребности Украины и помощь от США
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский обсудил с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном потребности украинских военных на ближайшие месяцы, необходимую помощь со стороны США, защиту от российских ракетно-бомбовых атак, развитие фортификационных сооружений и стратегические вопросы до 2024 года.
Украина направила два представления на рассмотрение Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО: что известно
Украина подала в ЮНЕСКО две номинации в сфере охраны нематериального культурного наследия: "Традиция полесского музыкального инструмента "дудка-винтик" и "Практика охраны традиции Щедрого вечера в Украине".
Российский десантный корабль проекта 775 обнаружен в Севастопольской бухте - Крымский ветер
Большой российский десантный корабль проекта 775 был замечен пришвартованным в Сухарной бухте Севастополя, его передвижения отслеживаются и сообщаются Вооруженным силам Украины.