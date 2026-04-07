Александр Кацуба: ракеты, кадровый дефицит и "спящие" лицензии — что происходит с газовой отраслью

Прошло четыре года с начала полномасштабного вторжения. Газовая отрасль Украины научилась работать в условиях постоянных рисков, но перед ней встали новые вызовы: от дефицита кадров до глобального логистического кризиса. О том, как выживает частная добыча и почему "энергонезависимость" имеет горький привкус, говорим с Александром Кацубой, владельцем компании "АЛЬФА ГАЗ".

Александр Кацуба — человек, который видел систему изнутри (как заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины") и теперь развивает собственную частную добычу. О том, почему Украина до сих пор не стала "европейской Норвегией", как бизнес защищает свои объекты в условиях постоянных атак и почему стратегия "2050" сегодня выглядит как научная фантастика — в нашем большом интервью.

Экономика риска

За последние два года газовый сектор превратился в зону постоянного операционного экстрима. Обстрелы инфраструктуры стали рутиной, а инвестиции в безопасность — обязательным условием выживания.

— Александр, мы в 2026-м. Прошло четыре года большой войны. Как за это время трансформировалась структура рынка? Не стала ли добыча газа в Украине "благотворительностью" с учетом космических затрат на автономность и защиту?

ОК: Структура рынка продемонстрировала удивительную устойчивость. Глобально ничего не изменилось: есть топ-5 крупных игроков, которые держат основной объем. Они продолжают бурить, инвестировать, проводить сейсморазведку. Рынок четко сегментировался по психологическому типу инвестора. Те, кто верил в страну и имел здесь активы до вторжения, продолжают работать. Те, кто боялся заходить раньше — сейчас боятся еще больше. Здесь действует простой закон: чем выше риск, тем больше потенциальный чек. Но это чек, который нужно выгрызать в условиях военного хаоса.

— Вопрос безопасности сейчас ключевой. Какие технологические решения — антидроновые системы, бетонные "саркофаги" — оказались наиболее действенными для защиты промыслов?

ОК: Как таковой полноценной физической защиты для газового объекта не существует. Вы не можете угадать, куда прилетит следующая ракета. Обстрелы происходят в среднем раз в две недели. Это как бросать зажженные петарды на заправке, где стоят открытые канистры с топливом. Мы сознательно отказались от собственных антидроновых систем. Почему? Потому что такая система сама становится магнитом для ракет. К тому же, бюрократия в этом вопросе до сих пор непролазная: надо прикреплять воинскую часть, получать кипы разрешений... Государство пока не предложило прозрачного механизма, как бизнес может официально купить себе "абонемент" на защиту силами ПВО (смеется).

— Так как вы защищаете людей и добычу?

ОК: Наш рецепт — это бетон и дублирование. На каждой установке (УКПГ) у нас построены полноценные бомбоубежища. Это база. А что касается железа — мы перешли на стратегию "двойного склада". Поскольку срок изготовления оборудования вырос с 3 до 11 месяцев, мы держим 100% запас. Условно, если на промысле стоит работающая "машина", то в гараже в разобранном состоянии лежит точно такая же новая. Если попадание — мы просто пересобираем объект с нуля. Смотрим в небо, молимся Богу и держим запасное железо под рукой. Другого выхода в 2026-м нет.

Ресурсный потенциал: мифы о независимости и "спящих" богатствах

Украина уже фактически третий год отчитывается об "энергонезависимости" из-за отсутствия импорта газа. Однако за красивыми цифрами скрывается тревожная реальность остановки промышленных гигантов.

— Украина уже третий год отчитывается о независимости от импорта газа. Это признак силы или симптом болезни нашей промышленности?

ОК: Во-первых, этой зимой все же определенный импорт был. Во-вторых, это, к сожалению, о пациенте в коме. Да, мы практически не покупаем газ за границей, но это не потому, что мы стали добывать в разы больше. Это следствие стагнации крупной промышленности. Когда света нет 50% времени, заводы просто не потребляют газ.

— Какие отрасли больше всего повлияли на потребление?

ОК: Химические заводы, металлургические комбинаты — они либо разрушены, либо заморожены, либо работают на минимуме. За четыре года не открылось ни одного нового крупного завода. Мы "независимы" только потому, что наша экономика потребляет значительно меньше, чем могла бы в мирное время.

— Вы неоднократно призывали к ревизии 200 "спящих" месторождений. Мы в 2026 году — что-то изменилось?

ОК: Практически ничего. Это моя самая большая боль за отрасль. Более 200–300 лицензий так и остаются "спящими". Их владельцы ничего не делают: ни бурения, ни сейсмики. Это просто активы "на бумаге". Ревизия, о которой так много говорили, состоялась лишь формально. Изнутри рынка мы четко видим: кто реально работает, а кто просто держит бумажку в надежде на перепродажу. Государству нужна политическая воля — изъять эти лицензии и выставить их на открытые прозрачные аукционы. Топ-10 игроков рынка готовы их купить завтра, инвестировать деньги, создать рабочие места и дать реальный газ системе. Пока этого толчка нет.

— А что с шельфом Черного моря? Есть надежда вернуться к морской добыче?

ОК: Буду реалистом — в ближайшие годы о шельфе можно забыть. И дело не только в минах. У нас нет собственного флота, нет буровых установок для моря, нет авиации для логистики. Все, что было у "Черноморнефтегаза", осталось либо в оккупированном Крыму, либо было уничтожено. Сегодня "Черноморнефтегаз" — это офис в Киеве без реальных мощностей. Чтобы начать добычу возле Одессы, надо построить всю инфраструктуру с нуля. Это миллиарды долларов. Украина не имеет таких гигантских залежей, как Норвегия, чтобы это окупилось быстро. Инвестор не пойдет туда, где стоимость добычи превышает рыночную цену газа.

Мир против Украины?

Глобальное противостояние США и Китая и внутренний демографический кризис создают новые вызовы для украинских недропользователей.

— Как на ваш бизнес влияет соперничество США и Китая? Чувствуете ли вы дефицит оборудования или электроники?

ОК: Политически это соперничество нас почти не касается, но логистически — это кошмар. Раньше доставка компрессора из США занимала месяц, сейчас — четыре. Мы научились лавировать. Например, мы покупаем китайские трубы — и к их качеству нет никаких вопросов. Мы берем электронику там, где она доступна быстрее. Бизнес адаптируется. Главная проблема не в том, чье это оборудование, а в том, как его доставить через заблокированные или усложненные границы.

— А что с людьми? Где брать инженеров и буровиков, когда в стране идет мобилизация?

ОК: Это критический вопрос. Но я заметил интересную тенденцию: массовая миграция за границу прекратилась после первого года. Те, кто хотел уехать — уехали. Остальные остались. Вся наша отрасль находится под бронированием с первого дня, поэтому кадры мы сохраняем. Но сейчас началась большая "внутренняя миграция" — из государственных компаний в частные.

— Почему специалисты бегут из "Укргаздобычи" или "Львовгаздобычи" к вам?

ОК: Потому что частный бизнес дает не только более высокую зарплату, но и другую культуру. Мы предлагаем горизонтальную структуру, где нет бюрократии и "работы ради работы". Молодой инженер хочет видеть результат, а не писать отчеты для чиновников. У нас развито прямое общение, четкий карьерный лифт и отсутствие жесткой иерархии. Это наш главный козырь в борьбе за таланты.

Бизнес, общины и будущее энергетики

Газовый бизнес часто воспринимается общинами с подозрением. Однако именно добывающие компании стали главными донорами местной инфраструктуры во время войны, а развитие энергетики все больше воспринимается как фактор безопасности.

— Стала ли отрасль чище? Схемы "ручного" распределения лицензий, о которых вы предупреждали ранее, исчезли?

ОК: Отрасль стала глобально чистой. Система аукционов действительно работает: побеждает тот, кто дает больший чек. Никаких "подводных камней". Новые лицензии покупают адекватные рыночные игроки. Проблема только в тех старых "спящих" активах, о которых я говорил. Там прозрачности до сих пор не хватает.

— Как выглядит ваше сотрудничество с общинами? Боятся ли до сих пор люди гидроразрывов?

ОК: Мы работаем преимущественно на Полтавщине, и я могу сказать, что газ стал "социально приемлемым". Мы строим дороги, ремонтируем школы, помогаем громадам. И эти дороги — они качественные, они служат годами. Что касается экологии — я лично слежу за каждым объектом. Это моя страна, я не собираюсь здесь мусорить. Мифы о том, что из-за гидроразрыва в колодцах исчезает вода или гибнет птица — это просто сказки для несведущих. Мы работаем по самым высоким стандартам, потому что мы здесь живем.

— "Стратегия-2050" — вы называли ее абстрактной. Каков ваш план на 2030 год?

ОК: Стратегия на 30 лет вперед в стране, где горизонт планирования — неделя, выглядит странно. План на 2030 год более достижим и должен быть предельно простым. Первое – ревизия недр: передать все неработающие лицензии реальным инвесторам. Второе – дерегуляция: упростить подключение к сетям. Сейчас инвестор может год ждать подключения электричества к новому объекту. Это абсурд. Третье – энергоэффективность: утепление домов, тепловые насосы, биотопливо.

— Вопрос цен на газ для населения. Пора ли переходить на рынок в 2026 году?

ОК: Это очень болезненный вопрос. Где-то до 15% трудоспособных мужчин на фронте, женщины сами тянут семьи, где-то 40% взрослого населения – пенсионеры. Переходить на полный рынок сейчас — это социальный взрыв. Это ответственность правительства и парламента — найти баланс между субсидиями и рыночной ценой. Моя задача как бизнесмена — бурить, добывать и честно платить налоги. Политические решения — за властью.

— Вы много помогаете ВСУ. Вы сказали, что это лучшая инвестиция. Почему вы сосредоточились на автомобилях?

ОК: У меня есть медийный бизнес — "АвтоЦентр". Мы знаем о машинах все. За 4 года мы передали более 130 автомобилей: от пикапов до грузовиков и инженерной техники. Потребности армии меняются ежедневно, но "колеса" нужны всегда. Каждая гривна, вложенная в автомобиль для ВСУ — это гарантия того, что у моего бизнеса и у моей страны вообще есть будущее. Если не будет ВСУ — не будет ни газа, ни лицензий, ни стратегий. Это единственная аксиома 2026 года.