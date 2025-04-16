92 боя за сутки: оккупанты 29 раз атаковали на Покровском направлении

С начала этих суток на фронте произошло 92 боевых столкновения. На Покровском направлении оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

За сегодня российские войска нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызового. Украинские защитники остановили все пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

Восемь раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Авиаударам подверглись населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое и Гродовка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 138 оккупантов, из них 67 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть БПЛА, две пушки. К тому же повредили один танк, две БМП, два мотоцикла и два автомобиля россиян.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Разлива, Богатыря и Привольного. Два боестолкновения не утихают до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха, Новодаровка и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Железнодорожное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Степногорск и Каменское. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательные действия, одно из которых продолжается до сих пор. В то же время нанес авиаудары управляемыми бомбами по Херсону.

На Курщине с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 32 управляемые бомбы, также осуществил 308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности - 16 из реактивных систем залпового огня.

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