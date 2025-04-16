92 боя за сутки: оккупанты 29 раз атаковали на Покровском направлении

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых
18:28 • 11199 просмотра

Базовые юридические вещи почти доработаны: Зеленский о соглашении об ископаемых

16 апреля, 11:59 • 50068 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 157962 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 80324 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 101508 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 88362 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 139361 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 122219 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 38719 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 62777 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
2м/с
64%
Популярные новости

Предположение, а не анонс: спикер МИД отреагировал на заявление Литвы о возможном ударе россии на Пасху

16 апреля, 14:00 • 11179 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 39833 просмотра

Трамп отказал Украине в системах Patriot, несмотря на ее готовность заплатить 50 млрд долларов - СМИ

16 апреля, 14:53 • 12436 просмотра

МИД прокомментировал идею возобновления движения поезда Одесса-Кишинев, который будет ездить через Приднестровье

16 апреля, 15:00 • 10627 просмотра

Расстрел безоружного пленного воина ВСУ в Донецкой области: омбудсмен обратился в ООН и МККК

16 апреля, 15:09 • 9206 просмотра
публикации

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 39971 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 157962 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 153144 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 139361 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 122219 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 97473 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 40751 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 41072 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 41559 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 43341 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

92 боя за сутки: оккупанты 29 раз атаковали на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 770 просмотра

С начала суток на фронте произошло 92 боевых столкновения. Наиболее горячо на Покровском направлении, где оккупанты 29 раз пытались прорвать оборону.

92 боя за сутки: оккупанты 29 раз атаковали на Покровском направлении

С начала этих суток на фронте произошло 92 боевых столкновения. На Покровском направлении оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

За сегодня российские войска нанесли один ракетный и 77 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки, Богуславки и Загрызового. Украинские защитники остановили все пять вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Девять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

Восемь раз россияне шли вперед на позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 29 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лысовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка и в сторону Старой Николаевки и Сергеевки. Авиаударам подверглись населенные пункты Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое и Гродовка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 138 оккупантов, из них 67 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла, шесть БПЛА, две пушки. К тому же повредили один танк, две БМП, два мотоцикла и два автомобиля россиян.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Разлива, Богатыря и Привольного. Два боестолкновения не утихают до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Камышеваха, Новодаровка и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Железнодорожное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Степногорск и Каменское. Бои продолжаются в четырех локациях.

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательные действия, одно из которых продолжается до сих пор. В то же время нанес авиаудары управляемыми бомбами по Херсону.

На Курщине с начала суток украинские воины отбили 10 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 32 управляемые бомбы, также осуществил 308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности - 16 из реактивных систем залпового огня.

С начала года враг потерял более 11 тыс. единиц военной техники - Сырский14.04.25, 16:17 • 6002 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Покровск
Лайман, Украина
Гуляйполе
Северск
Торецк
Часов Яр
Украина
Краматорск
Херсон
Купянск
Харьков
Brent
$65.95
Bitcoin
$84,296.80
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,357.60
Ethereum
$1,575.29