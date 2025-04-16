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Financial Times

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The Guardian

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92 бої за добу: окупанти 29 разів атакували на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де окупанти 29 разів намагалися прорвати оборону.

92 бої за добу: окупанти 29 разів атакували на Покровському напрямку

Від початку цієї доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. На Покровському напрямку окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

За сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили понад 4700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Западного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки, Богуславки та Загризового. Українські захисники зупинили всі п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

Вісім разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 29 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка та в бік Старої Миколаївки й Сергіївки. Авіаударів зазнали населені пункти Покровськ, Довга Балка, Зоря, Нова Полтавка, Малинівка, Калинівка, Шевченко Перше та Гродівка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 138 окупантів, з них 67 — безповоротно. Також українські воїни знищили сім одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли, шість БпЛА, дві гармати. До того ж пошкодили один танк, дві БМП, два мотоцикли та два автомобілі росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Розливу, Багатиря та Привільного. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Зелене Поле, Комишуваха, Новодарівка та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Залізничне та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор шість разів атакував позиції наших захисників у напрямку населених пунктів Лобкове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам’янське. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Степногірськ та Кам’янське. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три наступальні дії, одна з яких триває дотепер. Водночас завдав авіаударів керованими бомбами по Херсону.

На Курщині з початку доби українські воїни відбили 10 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 308 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема — 16 із реактивних систем залпового вогню.

Від початку року ворог втратив понад 11 тис. одиниць військової техніки - Сирський14.04.25, 16:17 • 6004 перегляди

Антоніна Туманова

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