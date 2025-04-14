Від початку року ворог втратив понад 11 тис. одиниць військової техніки - Сирський

Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом, з початку 2024 року було уражено понад 35 тис. одиниць техніки ворога. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН з посиланням на Генштаб.

Знищення логістики ворога - одна з ключових задач Сил оборони України. Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів. Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки - зазначив Сирський.

Він зазначив, що загалом, з початку 2024 року було вражено понад 35 тис. одиниць автотехніки противника.

Нагадаємо

За оцінками британської розвідки, загальні втрати росіян в Україні з початку 2025 року сягнули близько 138 000 вбитими та пораненими. У березні 2025 року щоденні втрати становили 1300 осіб.

За добу 13 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1310 солдатів і 19 танків.