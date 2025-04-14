Втрати ворога: за добу ліквідовано понад 1300 окупантів, знищено 19 танків
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 13 квітня російські війська втратили 1310 солдатів та 19 танків. Загальні втрати ворога з 24.02.22 сягнули 933980 осіб.
За добу 13 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1310 солдатів і 19 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 933980 (+1310) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10622 (+19)
- бойових броньованих машин ‒ 22130 (+42)
- артилерійських систем ‒ 26222 (+59)
- РСЗВ ‒ 1362 (0)
- засоби ППО ‒ 1130 (+2)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 32544 (+119)
- крилаті ракети ‒ 3145 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44129(+179)
- спеціальна техніка ‒ 3801 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Війська рф з початку 2025 року зазнали рекордних втрат - понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими. Про це минулого тижня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
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