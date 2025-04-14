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Financial Times

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The Guardian

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Втрати ворога: за добу ліквідовано понад 1300 окупантів, знищено 19 танків

Київ • УНН

 • 3651 перегляди

За даними Генштабу ЗСУ, 13 квітня російські війська втратили 1310 солдатів та 19 танків. Загальні втрати ворога з 24.02.22 сягнули 933980 осіб.

Втрати ворога: за добу ліквідовано понад 1300 окупантів, знищено 19 танків

За добу 13 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1310 солдатів і 19 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 933980 (+1310) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10622 (+19)
      • бойових броньованих машин ‒ 22130 (+42)
        • артилерійських систем ‒ 26222 (+59)
          • РСЗВ ‒ 1362 (0)
            • засоби ППО ‒ 1130 (+2)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 32544 (+119)
                    • крилаті ракети ‒ 3145 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44129(+179)
                            • спеціальна техніка ‒ 3801 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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