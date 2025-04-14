Втрати ворога: за добу ліквідовано понад 1300 окупантів, знищено 19 танків

За добу 13 квітня російські війська втратили на війні з Україною 1310 солдатів і 19 танків. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 933980 (+1310) осіб ліквідовано

танків ‒ 10622 (+19)

бойових броньованих машин ‒ 22130 (+42)

артилерійських систем ‒ 26222 (+59)

РСЗВ ‒ 1362 (0)

засоби ППО ‒ 1130 (+2)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 32544 (+119)

крилаті ракети ‒ 3145 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 44129(+179)

спеціальна техніка ‒ 3801 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Війська рф з початку 2025 року зазнали рекордних втрат - понад 140 тисяч осіб вбитими та пораненими. Про це минулого тижня повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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