Потери врага: за сутки ликвидировано более 1300 оккупантов, уничтожено 19 танков

За сутки 13 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1310 солдат и 19 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 933980 (+1310) человек ликвидировано

танков ‒ 10622 (+19)

боевых бронированных машин ‒ 22130 (+42)

артиллерийских систем ‒ 26222 (+59)

РСЗО ‒ 1362 (0)

средства ПВО ‒ 1130 (+2)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32544 (+119)

крылатые ракеты ‒ 3145 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44129(+179)

специальная техника ‒ 3801 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

Войска рф с начала 2025 года понесли рекордные потери - более 140 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом на прошлой неделе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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