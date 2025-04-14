Потери врага: за сутки ликвидировано более 1300 оккупантов, уничтожено 19 танков
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 13 апреля российские войска потеряли 1310 солдат и 19 танков. Общие потери врага с 24.02.22 достигли 933980 человек.
За сутки 13 апреля российские войска потеряли на войне с Украиной 1310 солдат и 19 танков. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 933980 (+1310) человек ликвидировано
- танков ‒ 10622 (+19)
- боевых бронированных машин ‒ 22130 (+42)
- артиллерийских систем ‒ 26222 (+59)
- РСЗО ‒ 1362 (0)
- средства ПВО ‒ 1130 (+2)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 32544 (+119)
- крылатые ракеты ‒ 3145 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 44129(+179)
- специальная техника ‒ 3801 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Войска рф с начала 2025 года понесли рекордные потери - более 140 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом на прошлой неделе сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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